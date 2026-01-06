Come ormai accade da qualche anno, MSI sceglie la vetrina del CES 2026 per svelare quella che sarà la propria offerta di notebook consumer nel corso dell’anno a seguire. Non escludiamo che nei prossimi trimestri possano arrivare ulteriori novità, ma le linee guida che seguirà l’azienda in quanto a offerta vengono esposte in modo chiaro proprio alla fiera di Las Vegas.

Non sorprende quindi che MSI abbia svelato in queste ore una vera a propria flotta di nuovi notebook, sistemi portatili per tutti i gusti e gli ambiti di utilizzo basati sulle più recenti piattaforme hardware AMD e Intel.

C’è spazio per la rinomata serie PRESTIGE, i modelli della serie MODERN e tutto l’ecosistema di notebook per il gaming targati MSI: RAIDER, CROSSHAIR, STEALTH, VECTOR e non per ultimi gli MSI CYBORG.

Nuovi notebook MSI PRESTIGE AI+ 14 e 16, con varianti Flip

La serie PRESTIGE diventa ora la punta di diamante del catalogo MSI per il segmento consumer, rappresentando quella categoria di dispositivi che mirano a un design ricercato e supercompatto, abbinato però a prestazioni senza compromessi.

Per il CES 2026 arriva una novità sostanziale, ovvero una variante convertibile che l’azienda chiama “Flip” per via della versatilità e della natura 2-in-1 di questi laptop. I modelli presentati sono quattro: PRESTIGE 14 AI+, PRESTIGE 16 AI+, PRESTIGE 14 FLIP AI+ e PRESTIGE 16 AI+ FLIP, vediamoli insieme.

Iniziamo dicendo che questi notebook propongono un aggiornamento a dir poco importante, ovvero la nuova piattaforma Intel Panther Lake con processori mobile Core Ultra 300H/300; tale caratteristica permette non solo di migliorare le prestazioni, ma anche e soprattutto di ottimizzare molto l’efficienza energetica.

Il comparto CPU non dovrebbe stravolgere le prestazioni assolute rispetto a quanto visto con Intel Arrow Lake mobile, mentre i consumi globali migliorano del 40% con un Boost importante sulla GPU integrata che secondo Intel arriva al +50% gen su gen.

Detto questo, partiamo da MSI PRESTIGE 14 AI+, il più compatto e leggero concepito finora dal produttore asiatico. Si tratta di un laptop da 14″ spesso solo 11,9 mm per un peso di 1,32 Kg, ovvero il 20% in meno rispetto alla precedente generazione; a titolo informativo la variante da 16″ lievita fino a 1,5 Kg circa.

Tutti e quattro i modelli PRESTIGE, incluse le varianti Flip, utilizzano lo stesso sistema di dissipazione di ultima generazione, una soluzione a doppia ventola con tecnologia Vapor Chamber che garantisce una rumorosità media di soli 18 dBA (praticamente inudibile).

Le varianti convertibili, che permettono una rotazione del display di 360°, sono dotate della nuovissima MSI Nano Pen, integrandosi alla perfezione anche con Copilot. MSI ci dice di aver rivisto anche il touchpad, più ampio, migliorando il reparto batteria con un’unità di 81 Wh che garantisce un’autonomia oltre le 20 ore, abbinando funzionalità come ricarica veloce e Power Deivery 3.0 fino a 100 watt.

Altre caratteristiche (preliminari) da segnalare sono poi il Display OLED 120 hertz, grafica integrata Intel Arc (solo sui modelli X9), connettività di ultima generazione (WiFi 7 e Thunderbolt) e tutte le opzioni di sicurezza che ricerchiamo sui notebook di ultima generazione.

MSI PRESTIGE 13 AI+

Se parliamo di laptop ultrasottili di nuova generazione, sempre su piattaforma Intel Panther Lake, un posto in prima fila è occupato dal bellissimo PRESTIGE 13 AI+. Caratterizzato da uno chassis in lega di magnesio e alluminio con tecnologia ATT (Advanced Thixomolding Technology), questo laptop è spesso 15,9 mm per un peso di soli 899 grammi.

Anche qui, siamo di fronte a un PC Copilot+, mentre la configurazione hardware prevede processori fino a Intel Core Ultra X9 con grafica ad alte prestazioni Intel Arc, memorie DDR5, senza omettere il supporto per SSD M.2 e connettività di ultima generazione.

MSI MODERN 16S AI+ e MODERN 14S AI+

Un gradino sotto i modelli PRESTIGE troviamo le soluzioni della serie MSI MODERN, per la precisione MODERN 16S AI+ e MODERN 14S AI+, rispettivamente con display da 16 e 14 pollici. Possiamo dire che le differenze tra i due prodotti si limitano proprio alla diagonale, caratteristica che incide direttamente su dimensioni e peso del dispositivo.

A differenza della precedente generazione dove l’azienda impiegava pannelli IPS con formato 16:10 e 16:9, i MODERN 16S AI+ e 14S AI+ passano alla tecnologia OLED con un unico formato 16:10. I miglioramenti gen su gen rispetto alle versioni del 2024 sono a dir poco notevoli, così come possiamo apprezzare nella tabella a seguire:

Con uno spessore minimo di 11,1 mm, i nuovi modelli sono nettamente più compatti e leggeri, senza contare il passo in avanti fatto con la piattaforma Panther Lake 300H e le DDR5 e il miglioramento sul reparto batteria che ora prevede un’unità da 60 WHr con opzioni fino a 80 WHr.

I notebook per il gaming e la produttività di nuova generazione: MSI RAIDER 16 e 18 MAX

Cambiando genere, e passando ai notebook da gaming o pensati per i creativi e la produttività, possiamo iniziare sottolineando che per il momento non è arrivata nessuna novità per la gamma MSI TITAN, ovvero il fiore all’occhiello di MSI quando parliamo di portatili per giocare senza compromessi.

Niente paura però, perché la fascia enthusiast e il segmento di fascia alta (Performance) sono stati notevolmente rivisitati, senza dimenticare i nuovi arrivi nel settore mainstream per chi guarda anche al rapporto prestazioni/prezzo.

Andiamo con ordine perché in questo caso i modelli sono davvero tanti, così come le finestre temporali nelle quali MSI rilascerà i prodotti sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Si parte con i notebook enthusiast MSI RAIDER, al momento ben guidati dal top di gamma RAIDER 18 HX AI A2XW, che però verrà aggiornata nel secondo trimestre 2026 con RAIDER 18 MAX HX A2XW e RAIDER 16 MAX HX A2XW (e ulteriori varianti non MAX).

I nuovi arrivati utilizzeranno processori Intel Core Ultra 200HX Plus, ovvero Arrow Lake Refresh, con una scheda tecnica da paura che include CPU Core Ultra 9, NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, display Mini LED 4K 240 hertz e connettività di ultima generazione come Thunderbolt 5 e WiFi 7.

A bordo poi ritroveremo tutti gli accorgimenti MSI, che oltre al design curato e una tastiera da gaming RGB SteelSeries, ha previsto un sistema di dissipazione avanzato denominato Cooler Boost Trinity; si tratta di una soluzione ad altissime prestazioni con tecnologia Intra Flow, tre ventole e ben cinque heatpipte.

Ovviamente non è tutto, a bordo è previsto supporto RAID per SSD M.2 PCI-E Gen 5.0 e GEn 4.0, connettività di ultima generazione, batteria da 90 WHr e un’integrazione importante dell’AI grazie a MSI AI Engine.

Come anticipato sopra, ci saranno anche delle varianti MSI RAIDER 16 HX “non MAX”, alcune di fascia top con opzioni OLED e GeForce RTX 5090, altre con GPU NVIDIA RTX 50 meno potenti o con piattaforma AMD Ryzen 9000/8000 (sempre con OLED e GPU fino a RTX 5080).

MSI CROSSHAIR 16 MAX e CROSSHAIR 16

Un’altra novità in ambito notebook gaming è rappresenta dal CROSSHAIR 16 MAX, abbinato come i fratelli maggiori a ulteriori iterazioni non MAX (CROSSHAIR 16 E CROSSHAIR 16A). La differenza tra questi prodotti risiede soprattutto nella piattaforma hardware, infatti il MAX utilizzerà i più recenti Intel Core Ultra 200HX Plus mentre il CROSSHAIR 16 liscio punterà sui più maturi Raptor Lake HX Refresh.

Questi notebook arriveranno sul mercato sempre nel secondo trimestre 2026 e porteranno in dotazione grafica GeForce RTX 50 (fino a RTX 5070 8 GB), display OLED, connettività di ultima generazione (WiFi 7 e Thunderbolt), tastiera gaming RGB e funzionalità MSI OverBoost.

MSI CYBORG 15, A15 e 15 MAX: novità anche per i gamer mainstream

Arrivando alla fascia mainstream del segmento notebook gaming, MSI introduce ulteriori chicche, in particolare per la serie CYBORG. In questo caso i modelli sono quattro: MSI CYBORG 15 e CYBORG 15 MAX, MSI CYBORG A15 e CYBORG A15 MAX.

Il trattamento “MAX” quindi è stato riservato anche a queste ulteriori macchine da gaming economiche, ma non per questo meno valide di quelle viste sopra per qualità, cura dei dettagli e prestazioni globali.

MSI ci dice chiaramente di aver lavorato a un notebook del tutto nuovo; dal design, al sistema di dissipazione, tutto è stato concepito per offrire il meglio che possiamo reperire nel segmento più economico di portatili per giocare.

Per fare questo, l’azienda asiatica ricorre a piattaforme AMD e Intel di penultima generazione. I modelli MSI CYBORG 15 e 15 MAX possono offrire processori Intel Core Ultra 200H o Raptor Lake H Refresh, mentre le controparti A15 MAX e A15 sposano la tecnologia AMD con CPU Ryzen serie 100.

In entrambi i casi, MSI propone schede video dedicate della famiglia NVIDIA GeForce RTX 50, per la precisione con le opzioni entry-level GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5050 da 8 GB di VRAM (forse anche RTX 5070). Tra le altre caratteristiche da segnalare ci sono poi il sistema di dissipazione Cooler Boost (2 ventole e 4 heatpipe), display fino a 144 hertz (IPS si presume), SSD PCI-E Gen 4.0 e audio DTS.

MSI STEALTH 16 AI+: ottimo per i creator e la produttività

Come anticipato in apertura, i prodotti analizzati finora sono destinati prevalentemente al mondo PC gaming, tuttavia le varie schede tecniche ci dicono che siamo davanti a macchine molto versatili, capaci sostanzialmente di trovare impiego in diversi ambiti di utilizzo.

Se però cercate un notebook di livello per creare o lavorare, con un design più sobrio ed elegante, ma soprattutto compatto nelle dimensioni e con un’autonomia che vi permetta di svolgere le vostre attività anche lontano dalla presa di corrente, MSI non si fa trovare impreparata e presenta a CES 2026 anche il rinnovato STEALTH 16 AI+.

Caratterizzato da linee morbide, ma soprattutto da uno chassis ultracompatto che va da 16,6 a 19,9 mm, MSI STEALTH 16 AI+ punta su processori Intel Core Ultra 300H Panther Lake con configurazioni fino a 16 core (DDR5) e scheda grafica dedicata fino a NVIDIA GeForce RTX 5090.

La componentistica è raffreddata dalla più recente versione del dissipatore MSI Cooler Boost con tecnologia Intra Flow, abbinato mentre se parliamo di display il livello rimane altrettanto alto con un pannello OLED QHD+ da ben 240 hertz, certificato VESA DisplayHDR True Black 1000 e dotato protezione Corning Gorilla Glass.

A completare il tutto c’è una batteria da 90 WHr, connettività di ultima generazione Thunderbolt (2x) e WiFi 7, senza omettere il reparto audio che può contare su DYNAUDIO / Nahimic.