Dal palco del CES 2026 di Las Vegas, LG ha mostrato due anime complementari della sua strategia per il futuro: prima fra tutte è l’innovazione AI-first di LG NOVA e, in seguito, anche l’evoluzione dell’intrattenimento domestico attraverso il portale di gaming integrato nei propri Smart TV. Scopriamo nel dettaglio come l’azienda coreana sta plasmando il proprio futuro.

LG NOVA inaugura l’era delle startup “AI-first”

Presente a Eureka Park, il centro di innovazione nordamericano LG NOVA ha presentato una nuova generazione di imprese nate all’interno del suo ecosistema collaborativo. L’obiettivo dichiarato dall’azienda stessa è quello di costruire business a impatto reale, capaci di affrontare sfide concrete in ambiti come salute mentale, energia, accesso alle cure e supporto alle piccole imprese, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale.

“In questa nuova era dell’AI, stiamo creando esperienze e capacità che migliorano la vita quotidiana”, ha dichiarato Sokwoo Rhee, vicepresidente esecutivo di LG Electronics e responsabile di LG NOVA. “Collaborando con startup e imprenditori, vogliamo dar vita a nuove realtà capaci di cambiare interi settori”.

Tra le nuove aziende co-fondate da LG NOVA figurano:

ReliefAI , piattaforma connessa per la salute mentale che utilizza l’AI per migliorare la comunicazione tra terapeuti e pazienti.

, piattaforma connessa per la salute mentale che utilizza l’AI per migliorare la comunicazione tra terapeuti e pazienti. OnVibe , strumento di marketing AI-driven pensato per creator e piccole imprese, capace di fornire insight mirati e suggerimenti di promozione.

, strumento di marketing AI-driven pensato per creator e piccole imprese, capace di fornire insight mirati e suggerimenti di promozione. PADO , sistema di orchestrazione energetica basato su machine learning per data center e aziende, in grado di ridurre costi e ottimizzare l’affidabilità operativa.

, sistema di orchestrazione energetica basato su machine learning per data center e aziende, in grado di ridurre costi e ottimizzare l’affidabilità operativa. Primefocus Health, piattaforma modulare di assistenza remota che consente alle strutture sanitarie di monitorare pazienti cronici o acuti da casa, migliorando l’accesso alle cure in aree rurali.

“La nostra esposizione al CES 2026 è una vetrina dell’obiettivo di LG NOVA: esplorare il massimo potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare le nostre vite. Crediamo che il nostro modello di collaborazione, che prevede la collaborazione con startup, esperti del settore e imprenditori, ci offra un punto di vista privilegiato nella creazione di nuove imprese che rivoluzioneranno i rispettivi settori.”

Accanto alle nuove venture, LG ha presentato anche startup focalizzate su AI, salute e sostenibilità, tra cui Revelio Labs (analisi del mercato del lavoro tramite dati pubblici), Roll (produzione di video semplificata tramite AI e smartphone), OneStep (analisi del passo per la prevenzione delle cadute) e Derapi (piattaforma di connessione per dispositivi energetici intelligenti).

Ebbene, con queste collaborazioni assai promettenti, LG ribadisce la propria visione di un’innovazione aperta a tutti, in cui l’imprenditoria si unisce, e sfrutta i benefici dell’AI, per creare soluzioni che migliorino la vita delle persone e la sostenibilità del pianeta.

LG espande il suo ecosistema di gioco su Smart TV

Parallelamente, LG ha annunciato un ampliamento significativo del Gaming Portal integrato nei propri Smart TV con webOS, offrendo un catalogo sempre più ricco di giochi fruibili senza console né dispositivi esterni.

Il colosso promette un’esperienza “plug and play” completa, con oltre 4.000 giochi in cloud e 600 titoli casual, a conferma della volontà di trasformare il televisore in una piattaforma di intrattenimento interattivo.

Tra le novità principali presentate segnaliamo:

Just Dance Now , realizzato in collaborazione con Ubisoft , che sfrutta il telecomando Magic Remote come sensore di movimento per replicare i passi di danza sullo schermo.

, realizzato in collaborazione con , che sfrutta il come sensore di movimento per replicare i passi di danza sullo schermo. Asphalt Legends Unite , gioco di corse arcade accessibile gratuitamente con pubblicità, che consente di guidare qualsiasi supercar fin dal primo avvio.

, gioco di corse arcade accessibile gratuitamente con pubblicità, che consente di guidare qualsiasi supercar fin dal primo avvio. My Little Puppy , un’avventura narrativa sviluppata da Krafton e distribuita tramite Blacknut , che punta su storytelling e immersione visiva.

, un’avventura narrativa sviluppata da e distribuita tramite , che punta su storytelling e immersione visiva. I titoli vocali di Volley, tra cui Jeopardy! e Song Quiz, che introducono una nuova era di gaming controllato dalla voce direttamente nel salotto.

A completare l’esperienza arriva anche la nuova app LG Mobile Gamepad Wi-Fi, che trasforma lo smartphone in un controller senza fili, compatibile con diversi giochi del portale.

Non mancano, inoltre, progetti premiati al webOS Hackathon del 2024, come Quest of Sunflower, avventura familiare basata su storytelling dinamico generato dall’intelligenza artificiale, e Signs of Magic, gioco fantasy che utilizza il Magic Remote come “bacchetta magica” per lanciare incantesimi.

Con questa espansione, LG punta a consolidare il proprio ecosistema gaming, combinando AI, accessibilità e innovazione software, così come LG NOVA sta facendo nel mondo delle startup tecnologiche.

Dal CES 2026 il messaggio di LG è la volontà di unire tecnologia, intelligenza artificiale e creatività per costruire esperienze che spaziano dall’assistenza sanitaria all’intrattenimento domestico, con l’obiettivo ultimo di continuare a spingere l’innovazione, ma in chiave sempre più umana e davvero utile al pianeta.