LG Electronics continua a spingere con decisione sul concetto di TV Lifestyle, un segmento che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie dei produttori e che punta a trasformare il televisore in un vero e proprio elemento di arredo. In questo contesto si inserisce la nuova LG Gallery TV, annunciata ufficialmente nella giornata odierna e pronta a essere mostrata dal vivo in occasione del CES 2026 di Las Vegas.

Parliamo di un prodotto pensato espressamente per chi presta particolare attenzione al design degli interni e desidera uno schermo capace di integrarsi perfettamente nello spazio domestico, andando oltre il semplice utilizzo come dispositivo per la visione di contenuti multimediali.

LG Gallery TV è un televisore pensato come una tela da esposizione

La nuova LG Gallery TV nasce con un’idea ben precisa: portare l’atmosfera sofisticata di una galleria d’arte direttamente in casa. Per farlo, LG ha sviluppato una soluzione che fonde tecnologia e stile personale, affiancando allo schermo un’esperienza visiva studiata nei minimi dettagli.

Elemento centrale è la Modalità Galleria, realizzata in collaborazione con curatori museali, che ottimizza colori e luminosità per riprodurre in modo più fedele possibile la texture visiva delle opere originali. A questo si affianca uno schermo specializzato progettato per ridurre riflessi e abbagliamenti, così da garantire una resa visiva coerente con quella di una vera opera d’arte esposta.

Non manca poi la regolazione automatica della qualità dell’immagine in base alla luce ambientale, una soluzione che consente di mantenere la nitidezza delle immagini durante l’arco dell’intera giornata, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione della stanza.

Dal punto di vista estetico, LG Gallery TV sarà disponibile nei tagli da 55 pollici e 65 pollici e propone un design sottile, a filo parete, pensato per mimetizzarsi completamente con l’ambiente circostante. Le cornici magnetiche personalizzabili permettono inoltre di adattare l’aspetto del televisore allo stile dell’arredamento, rafforzando ulteriormente il concetto di schermo come oggetto decorativo.

LG segnala anche la presenza di un’ampia memoria interna, utile per archiviare e gestire i contenuti preferiti, che si tratti di opere d’arte, immagini personali o altre creazioni visive.

Ovviamente, LG Gallery TV non rinuncia all’aspetto più tradizionale dell’intrattenimento, il pannello sfrutta la tecnologia MiniLED dell’azienda, abbinata al processore AI α (Alpha) 7 per offrire immagini in 4K di alto livello; sul fronte audio invece troviamo AI Sound Pro con Virtual 9.1.2ch, pensato per garantire un’esperienza sonora immersiva senza la necessità immediata di sistemi esterni.

A completare l’esperienza troviamo LG Gallery+, un servizio che l’azienda definisce come una vera e propria piattaforma di arredamento digitale; il catalogo include oltre 4.500 contenuti, aggiornati mensilmente, che spaziano dalle belle arti alle scene cinematografiche, passando per immagini legate al gaming e animazioni.

Gli utenti possono inoltre creare immagini personalizzate tramite intelligenza artificiale generativa o visualizzare le proprie foto personali, trasformando il televisore in uno spazio espressivo sempre diverso. Non manca l’integrazione musicale, con brani di sottofondo selezionabili in base all’umore o playlist riprodotte in streaming via Bluetooth.

LG Gallery+ è disponibile sull’intera gamma di TV LG, rafforzando ulteriormente l’idea di uno schermo che va ben oltre il semplice intrattenimento.

Secondo Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company, l’obbiettivo dell’azienda è quello di ampliare costantemente la gamma di TV lifestyle, trasformando il televisore in un compagno capace di adattarsi in modo fluido alle preferenze degli utenti e allo spazio personale in cui viene inserito.

La nuova LG Gallery TV, insieme al resto della gamma Art TV, sarà protagonista al CES 2026, dove l’azienda mostrerà come gli schermi possano evolversi in elementi di design dinamici, pensati per la casa moderna. Resta da capire quando e a quali condizioni arriverà sul mercato.