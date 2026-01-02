Il mondo dei dispositivi smart per animali domestici continua a evolversi rapidamente e, al CES 2026, Petkit ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella presentando due nuovi prodotti pensati per automatizzare e monitorare l’alimentazione e l’idratazione di cani e gatti, sfruttando telecamere e intelligenza artificiale per raccogliere dati che, spesso e volentieri, sfuggono all’occhio umano.

Si tratta di una proposta che va ben oltre la semplice comodità, puntando apertamente al monitoraggio della salute degli animali attraverso l’analisi delle loro abitudini quotidiane, sia a tavola che davanti alla ciotola dell’acqua.

Petkit Yumshare Daily Feast è uno dei primi distributori automatici di cibo umido

Il primo dispositivo annunciato è il Petkit Yumshare Daily Feast, uno dei primi distributori automatici progettati specificamente per il cibo umido, una tipologia di alimentazione notoriamente più delicata rispetto alle crocchette.

Il sistema è in grado di servire fino a 7 giorni di pasti, risultando particolarmente utile quando si è fuori casa per brevi periodi. Un aspetto interessante riguarda la gestione del cibo non consumato: grazie a un sistema di tracciamento basato su NFC, la porzione viene automaticamente rimossa se non viene mangiata entro 48 ore, evitando problemi legati a deterioramento e cattivi odori.

Petkit ha integrato anche un sistema di illuminazione UVC, pensato per disinfettare il comparto di erogazione dei pasti, mentre una telecamera 1080p con visione notturna, campo visivo di 140 gradi e supporto all’intelligenza artificiale, registra quando l’animale mangia e quanto cibo rimane nella vaschetta prima che venga servita una nuova porzione.

Un dettaglio non secondario riguarda il modello commerciale scelto da Petkit, Yumshare Daily Feast non verrà venduto direttamente ai consumatori, ma proposto alle aziende di alimenti per animali domestici come piattaforma di distribuzione di cibo umido.

Questo significa che prezzo del distributore e delle ricariche verranno stabiliti dai singoli brand partner, un approccio che potrebbe portare a soluzioni molto diverse tra loro, ma che allo stesso tempo introduce qualche incognita sul costo finale per l’utente. Il lancio è previsto per aprile 2026.

Eversweet Ultra è la fontanella che controlla come bevono gli animali domestici

Accanto al distributore di cibo umido, Petkit ha presentato anche la nuova fontanella Eversweet Ultra, proposta a un prezzo di 199,99 dollari e anch’essa in arrivo ad aprile 2026. Anche qui troviamo una telecamera grandangolare 1080p con visione notturna, supportata dall’intelligenza artificiale ma con un obbiettivo diverso.

La fontanella è in grado di riconoscere più animali domestici e di monitorare le loro abitudini di consumo di acqua in modo individuale, fornendo informazioni utili sul comportamento e sulla salute urinaria, un aspetto particolarmente importante soprattutto per i gatti.

Dal punto di vista tecnico, Eversweet Ultra offre una riserva d’acqua da 14 giorni e utilizza un sistema non ricircolante: l’acqua utilizzata non viene rimessa in circolo, ma convogliata in un serbatoio di scarico separato, una scelta pensata per migliorare l’igiene complessiva.

Con questi due nuovi prodotti, Petkit sembra voler spostare il focus dal semplice nutrire e abbeverare al comprendere davvero il comportamento degli animali domestici, trasformando azioni quotidiane come mangiare e bere in indicatori di salute monitorabili nel tempo.

Ovviamente resta da capire quanto questi sistemi si riveleranno affidabili nella pratica e quanto i dati raccolti saranno realmente utili per individuare problemi prima che diventino evidenti. Quel che è certo è che l’integrazione di IA e visione artificiale nel pet care sta diventando sempre più centrale.