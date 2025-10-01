LG pensa anche alle smart TV delle precedenti generazioni e annuncia il rilascio dell’aggiornamento a webOS 25 per i modelli lanciati dal 2022 al 2024. Grazie al webOS Re:New Program, anche le TV uscite negli scorsi anni potranno usufruire della rinnovata esperienza utente: vediamo quali sono le novità in arrivo.

LG annuncia l’arrivo di webOS 25 sui “vecchi” modelli: ecco le novità

L’aggiornamento a webOS 25 mette a disposizione un’esperienza ancora più personalizzata grazie all’integrazione di nuove funzioni che migliorano l’usabilità e arricchiscono i contenuti disponibili.

Introduce in particolare AI Concierge e AI Chatbot, che promettono di semplificare la scoperta di nuovi contenuti e la gestione delle impostazioni. AI Concierge consiglia nuovi contenuti da guardare in base alle abitudini e ai gusti, mentre AI Chatbot aiuta nella gestione e nella soluzione di problemi di utilizzo e tecnici in modo proattivo, guidando l’utente tra i menu e proponendo soluzioni immediate (il tutto attraverso la voce o il telecomando puntatore).

In più, l’aggiornamento introduce la funzione AI Search potenziata con l’integrazione di Microsoft Copilot, che estende le possibilità di ricerca oltre i contenuti sulle piattaforme. Gli utenti potranno chiedere qualsiasi cosa, facendosi aiutare nell’organizzazione di un weekend fuori porta, oppure nell’approfondimento di tematiche di attualità.

Non è finita qui: con webOS 25 il sistema di Quick Card è stato aggiornato e migliorato per rendere l’esperienza di navigazione tra le varie app ancora più intuitiva, e si arricchisce di app come News, Gaming Portal e Radio+. Non manca l’integrazione di Google Cast per la trasmissione di contenuti da smartphone e tablet direttamente sullo schermo della TV.

LG non si è dimenticata della qualità dell’immagine: l’aggiornamento va a migliorare AI Picture Wizard, apprezzata funzione per personalizzare automaticamente le impostazioni in base ai gusti dell’utente; il nuovo algoritmo di deep learning sfrutta una banca dati più estesa rispetto alla versione precedente.

Infine è stato introdotto il servizio LG Gallery+, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa: offre l’accesso a una vera e propria galleria digitale personalizzata, composta da più di 4000 immagini tra opere d’arte, fotografie e immagini di film celebri.

Quando arriva l’aggiornamento e su quali modelli di TV LG

L’aggiornamento a webOS 25 è già disponibile per i modelli di TV LG OLED delle serie G4, M4, C4 e B4, e per i modelli delle serie QNED 86T e 87T. Sarà esteso progressivamente nelle prossime settimane a tutti i prodotti che fanno parte del programma webOS Re:New, tra cui le TV OLED, QNED, NanoCell e UHD introdotte sul mercato dal 2023 in avanti e le TV OLED delle serie C e G introdotte dal 2022.

Con il programma webOS Re:New, LG garantisce 4 aggiornamenti di sistema nell’arco di cinque anni a partire da quando la TV è stata lanciata sul mercato. Si tratta di un approccio pensato per garantire app sempre sicure e aggiornate, e per arricchire l’esperienza utente con contenuti, servizi e funzionalità che promettano di semplificare l’uso di tutti i giorni.