Panasonic porta una novità concreta e potenzialmente dirompente nel modo in cui si ascolta l’audio della TV in casa. Con un aggiornamento software, il produttore giapponese ha introdotto il supporto al protocollo Auracast sui propri televisori dotati di Bluetooth LE Audio, consentendo la trasmissione simultanea dell’audio a un numero teoricamente illimitato di cuffie e dispositivi compatibili.

Auracast, se implementato in maniera efficace, è in grado di cambiare il paradigma della connessione audio domestica, superando uno dei limiti storici dei televisori moderni, ovvero la possibilità di collegare una sola cuffia alla volta o, al massimo, due in casi fortunati.

Cos’è Auracast e perché è diverso dal Bluetooth tradizionale

Auracast è una funzione avanzata del protocollo Bluetooth LE Audio, uno standard pensato per migliorare efficienza, qualità e flessibilità della trasmissione audio rispetto al Bluetooth classico. A differenza delle connessioni punto-punto tradizionali, Auracast funziona in modalità broadcast.

In pratica, il televisore diventa una sorta di “emittente” audio che trasmette il suono in modo continuo, mentre cuffie, auricolari o altri dispositivi compatibili possono collegarsi liberamente alla trasmissione, senza limiti numerici imposti dalla TV. Questo significa che più persone possono ascoltare lo stesso contenuto audio in cuffia, in contemporanea, senza dover effettuare accoppiamenti dedicati per ciascun dispositivo.

I modelli Panasonic compatibili

Panasonic ha confermato che il supporto ad Auracast è disponibile sui televisori della gamma 2024 e 2025 dotati di Bluetooth LE Audio. L’elenco dei modelli interessati include i Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B, Z90B, W95A, W90A e W95B.

Su questi TV, una volta attivata la funzione, l’audio viene diffuso in broadcast e può essere ricevuto da qualunque dispositivo compatibile con Auracast, senza la necessità di disconnettere o riconnettere manualmente le cuffie. È importante sottolineare che per ricevere l’audio, cuffie e auricolari devono supportare Bluetooth LE Audio e Auracast.

Con Auracast, ciascun utente può collegare le proprie cuffie compatibili e ascoltare l’audio del televisore in modo indipendente, senza interferire con gli altri. Tutto avviene senza lag evidenti e senza le complessità tipiche delle soluzioni basate su trasmettitori esterni o splitter audio.

L’integrazione con le cuffie Technics e sfide sulla compatibilità

Panasonic ha già iniziato a costruire un ecosistema attorno ad Auracast; infatti, nelle scorse settimane, l’azienda ha rilasciato un aggiornamento che abilita questa funzione anche sugli auricolari Technics EAH-AZ100.

Non è una novità assoluta poiché questi modelli supportavano Bluetooth LE Audio già al lancio, ma inizialmente non erano compatibili con Auracast. Con l’aggiornamento software, diventano ora pienamente utilizzabili come ricevitori per l’audio broadcast dei TV Panasonic.

Sebbene sia una tecnologia molto apprezzata ed effettivamente rivoluzionaria nella nicchia dell’intrattenimento domestico, al momento, il limite principale di Auracast è la disponibilità di dispositivi compatibili. Tuttavia, con il supporto nativo già presente in Android e con l’interesse crescente dei produttori audio, è plausibile che nei prossimi anni sempre più cuffie e auricolari adottino questo standard.