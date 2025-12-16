Non è certo una novità che, negli ultimi anni, le offerte di intrattenimento legate allo streaming siano spesso soggette a rimodulazioni e ritocchi di prezzo, soprattutto quando entrano in gioco accordi con terze parti. In questo contesto si inserisce la nuova comunicazione ufficiale di TIM, che nelle ultime ore ha annunciato una modifica delle condizioni economiche per alcune offerte TIMVISION che includono Disney+ Standard con pubblicità.

La variazione entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2026 e comporterà un aumento del costo annuale per diversi già clienti, sia di rete fissa che di rete mobile, con rincari che potranno arrivare fino a 48 euro all’anno.

Aumenti fino a 4 euro al mese per i clienti TIMVISION

Secondo quanto comunicato da TIM, l’aumento di prezzo è motivato da esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono i contenuti Disney+ Standard con pubblicità.

Nel concreto, il rincaro sarà compreso tra 12 e 48 euro annuali (IVA inclusa), dilazionato in 12 mesi, equivalente quindi a un aumento mensile tra 1 e 4 euro in base alla specifica offerta attiva. L’operatore precisa che eventuali promozioni già in essere non subiranno variazioni, elemento che potrebbe limitare l’impatto per alcuni clienti.

La modifica contrattuale riguarderà esclusivamente alcune offerte annuali con pagamento dilazionato, nello specifico l’aumento sarà applicato a: TIMVISION Calcio e Sport annuale dilazionato, TIMVISION Calcio e Sport Plus annuale dilazionato, TIMVISION Calcio e Sport Light annuale dilazionato, TIMVISION Gold annuale dilazionato, TIMVISION Gold Plus annuale dilazionato, TIMVISION Family M annuale dilazionato e TIMVISION Family L annuale dilazionato.

L’incremento del prezzo scatterà con il primo rinnovo successivo al 1° marzo 2026.

TIM ha avviato una campagna di comunicazione dedicata per informare i clienti interessati dalla rimodulazione, i clienti di linea fissa ricevono un messaggio nella fattura di dicembre 2025, mentre i clienti che hanno associato una linea mobile TIM all’offerta TIMVISION vengono informati tramite SMS. All’interno della comunicazione viene indicato lo specifico aumento applicato alla singola offerta, così da permettere al cliente di valutare con precisione l’impatto economico.

Come esercitare il diritto di recesso

Come previsto dalla normativa vigente, i clienti che non intendono accettare la variazione contrattuale hanno la possibilità di recedere dall’offerta TIMVISION senza penali né costi di disattivazione. Il recesso dovrà essere esercitato entro il 28 febbraio 2026, lasciando quindi un margine di tempo per decidere.

La richiesta può essere effettuata:

tramite Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

chiamando il Servizio Clienti 187 da rete fissa o 119 da rete mobile

recandosi in un negozio TIM

inviando una comunicazione via posta o PEC, allegando un documento d’identità e specificando come oggetto Modifica delle condizioni contrattuali

Nel caso in cui il cliente disponga di un decoder TIMVISION in comodato d’uso gratuito, dopo la richiesta di recesso verrà inviata un’email con la modalità di restituzione e l’etichetta precompilata.

Il decoder dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta, in caso contrario la mancata restituzione verrà considerata come opzione di acquisto, con addebiti che variano in base all’anzianità dell’abbonamento (da 69 euro nel primo anno fino a 10 euro dal quarto anno in poi).

Diversa la situazione per chi utilizza un decoder a noleggio o acquistato a rate, per i quali restano valide le condizioni contrattuali già sottoscritte, con la possibilità di cessazione o saldo anticipato.

Ancora una volta, il mondo dello streaming e delle offerte convergenti tra telecomunicazioni e contenuti mostra il suo lato più dinamico e meno gradito agli utenti. L’aumento dei costi di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità, seppur motivato da cambiamenti di mercato, rappresenta un nuovo rincaro che molti clienti dovranno valutare attentamente.

Come sempre, il consiglio è quello di controllare con attenzione la propria fattura o l’area MyTIM, verificare l’importo preciso dell’aumento e decidere se mantenere l’offerta o esercitare il diritto di recesso entro il 28 febbraio 2026.