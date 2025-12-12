DAZN lancia in queste ore una nuova opzione pensata per alcuni già abbonati che desiderano avere accesso a un’intera singola giornata di Serie A. Si tratta del Pass Giornata, grazie al quale gli abbonati con piani che includono solo alcune partite del campionato possono accedere alla visione dei restanti match, pagando un costo una tantum.

DAZN lancia il Pass Giornata: ora si può acquistare la singola giornata di Serie A

Vi ricordate quando si poteva acquistare la singola partita di Serie A in pay per view? Con gli abbonamenti proposti in questi ultimi anni questa possibilità non viene contemplata, ma DAZN propone qualcosa che in un certo senso potrebbe ricordarla. Come probabilmente saprete, attualmente la piattaforma mette a disposizione i seguenti piani di abbonamento:

DAZN Sports : Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 99 euro (circa 8,25 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 11,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 14,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Sports è pensato per chi è interessato principalmente ad altri sport oltre al calcio . Attualmente permette di vedere il meglio del basket europeo (tra Eurolega, Eurocup e Champions League), la pallavolo (tra cui Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour, Champions League, SuperLega, Serie A1 femminile, Campionato Mondiale), la NFL, la boxe, il golf e altre competizioni; inclusa anche la Red Bull TV e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Goal : Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 129 euro (circa 10,75 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 13,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 19,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Goal include la visione in diretta delle 3 partite di Serie A in co-esclusiva con Sky e NOW di ogni giornata (sabato 20:45, domenica 18:00 e lunedì 20:45, con almeno 4 big match per ogni stagione), gli highlights di tutte le partite di Serie A, tutta la Serie B (fino al 2027), tutta la LaLiga (fino al 2029), il meglio della Liga portoghese, tutta la Serie A femminile e una selezione di contenuti di basket. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Full : Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 359 euro (circa 29,92 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 34,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 44,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Full, come il nome suggerisce, include l’ intera offerta sportiva di DAZN: tutta la Serie A, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la Serie A Women, il meglio della Liga portoghese, il meglio del volley italiano e internazionale, l’Europeo di basket e i grandi eventi dei canali Eurosport (dal tennis con Australian Open e Roland Garros, al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali). Anche qui, la visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Family : Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 599 euro (circa 49,91 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 59,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 69,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Family include gli stessi contenuti dell’abbonamento Full, e in più permette di vederli in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su due reti Internet differenti (massimo 2 dispositivi per ciascuna rete).

DAZN lancia in queste ore una nuova opzione, che però non si va ad aggiungere a quelle qui sopra: il Pass Giornata risulta dedicato a chi dispone già di un abbonamento DAZN Goal o MyClubPass. Quest’ultimo ha esordito all’inizio di questa stagione 2025/2026 ed è rimasto sottoscrivibile solo per periodi specifici (inizialmente solo fino al 31 agosto): offre tutti i match di Serie A di una sola squadra a scelta, compresi pre e post-partita, highlights e contenuti on-demand dedicati alla stessa squadra.

Chi è abbonato ai pacchetti DAZN Goal o MyClubPass può vedere solo una parte della giornata di campionato: 3 partite in co-esclusiva con Sky e NOW (sabato alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45) oppure una sola partita (come detto, quella della propria squadra del cuore). Proprio a questi abbonati è dedicato il nuovo Pass Giornata: sottoscrivendolo, potranno aggiungere tutto il resto delle partite per una singola giornata di Serie A, in pay per view.

Quanto costa DAZN Pass Giornata e come attivarlo

Acquistando il Pass Giornata, dal costo di 19,99 euro, è possibile quindi accedere alla visione anche delle altre partite di una singola giornata, oltre a quelle già facenti parte del proprio pacchetto, inclusi pre e post partita, le finestre di “Zona Serie A Enilive” e i vari programmi di approfondimento. Non tutti possono acquistare la singola giornata in pay per view: il Pass Giornata è riservato a chi ha attive le sottoscrizioni DAZN Goal o MyClubPass, almeno per il momento.

Per attivarlo basta entrare nel “Mio Account” da desktop, cliccare su “Servizi Aggiuntivi” e selezionare il Pass dedicato alla giornata in arrivo nella sezione “pay-per-view”. A questo link potete trovare le condizioni generali della nuova opzione.