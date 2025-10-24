A quasi trent’anni dal suo debutto, Clippy, l’iconico fermaglio animato di Microsoft Office, torna in una nuova forma. Stavolta si chiama Mico ed è il volto della nuova generazione di Copilot con intelligenza artificiale, pensato per rendere la conversazione con il computer più naturale, espressiva e personale.

Oltre a questo il colosso di Redmond ha annunciato nuove funzioni di Copilot con memoria migliorata e chat di gruppo con l’intelligenza artificiale. Ecco tutte le novità.

Microsoft svela Mico, l’erede di Clippy in chiave AI

Chi ha usato un PC nei primi anni 2000 ricorderà Clippy: l’aiutante a forma di fermacarte che compariva sullo schermo per offrire suggerimenti mentre si scriveva in Word e che è ormai entrato a far parte della cultura pop di quegli anni. A partire da Office XP, Microsoft lo aveva messo da parte, e solo anni dopo aveva tentato di riportare un assistente virtuale su Windows con Cortana. Anche quella esperienza, però, non era mai riuscita a integrarsi davvero nel sistema o, soprattutto, a conquistare l’utenza.

Oggi, con Copilot, Microsoft riprova a dare un volto all’intelligenza artificiale, forte di tecnologie molto più mature. Come spiega Jacob Andreou, vicepresidente di prodotto e crescita per Microsoft AI, “Clippy ha camminato perché noi potessimo correre”.

Il risultato si chiama Mico: una sfera luminosa animata che reagisce in tempo reale alla voce dell’utente, esprime emozioni e persino stati d’animo.

Mico debutterà all’interno della modalità vocale di Copilot, dove rappresenta visivamente l’intelligenza artificiale mentre parla o ascolta. Quando l’utente si rivolge a Copilot, Mico cambia espressione in base al tono della conversazione, diventando più serio o allegro, o mostrando sorpresa.

Andreou descrive l’esperienza come “parlare con una piccola sfera espressiva che ti ascolta davvero. Tutta la tecnologia scompare sullo sfondo, e resta solo questa presenza che reagisce a te.”

Per ora, Mico sarà disponibile solo negli Stati Uniti, ma Microsoft prevede di estenderne la disponibilità nei prossimi mesi. L’assistente virtuale sfrutterà anche le nuove funzioni di memoria di Copilot, pensate per permettergli di ricordare preferenze, attività recenti e informazioni rilevanti sull’utente.

Mico come tutor e compagno di apprendimento

Tra le novità più interessanti di questo nuovo AI companion, c’è la modalità Learn Live, che trasforma Mico in un vero e proprio tutor interattivo. In questo caso, l’assistente guida l’utente attraverso i concetti, usando lavagne virtuali e schemi visivi.

Anche questo assistente, così come le modalità legate all’apprendimento adottate da Gemini e ChatGPT, adotta un approccio cosiddetto “socratico”: invece di fornire subito una risposta, stimola il ragionamento con domande e spiegazioni progressive per fare arrivare l’utente alla risposta ma attraverso il ragionamento.

Il lancio di Mico si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda. Come aveva anticipato a luglio Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, Copilot avrà “una presenza stabile, una personalità riconoscibile e persino un luogo virtuale dove vive”.

Mico è il primo passo nell’idea di Microsoft di rendere l’intelligenza artificiale più umana e riconoscibile; peraltro l’azienda sta anche promuovendo questo concetto con una nuova campagna televisiva che presenta i PC Windows 11 come “computer con cui puoi parlare”.

Copilot si espande: memoria, gruppo e personalità

Il debutto di Mico coincide con un aggiornamento più ampio di Copilot. Microsoft sta introducendo le seguenti nuove funzioni:

Copilot Groups , che permette di chattare con l’AI in gruppo (fino a 32 persone);

, che permette di chattare con l’AI in gruppo (fino a 32 persone); Real Talk Mode , una modalità in cui Copilot adotta un tono più naturale e “umano”;

, una modalità in cui Copilot adotta un tono più naturale e “umano”; Memoria personalizzabile , con la possibilità di visualizzare e cancellare facilmente tutto ciò che Copilot sa sull’utente;

, con la possibilità di visualizzare e cancellare facilmente tutto ciò che Copilot sa sull’utente; Miglioramenti nelle risposte mediche, con fonti certificate come Harvard Health e strumenti per individuare professionisti sanitari in base alla posizione e alle preferenze.

Tutte queste funzioni mirano a rendere Copilot più personale e interattivo, cercando di abbandonare l’identità di strumento di produttività per adottare quella di un compagno digitale che conosce e si adatta alle persone con cui interagisce. Staremo a vedere se l’utenza accoglierà o meno questa nuova direzione.