La giapponese CASIO ha recentemente ampliato la famiglia di Ring Watch lanciando in Italia il nuovissimo modello Total Gold codice CRW-001G-9, variante del CRW-001-1 che era arrivato dalle nostre parti all’inizio dell’anno con finitura Silver.

A conti fatti, si tratta di un orologio da polso digitale da portare al dito, con un design compatto e un look sofisticato, impreziosito da una finitura in pieno oro ottenuto con una placcatura ionica per garantire l’effetto lucido.

CASIO CRW-001G-9 arriva in Italia

CASIO ha scelto di trasformare gli orologi più iconici in anello per omaggiare le proprie origini e il Ring Watch richiama lo yubiwa pipe (tubo-anello) sviluppato nel 1946 dall’azienda che poi sarebbe diventata la Casio Computer.

Con il nuovo CRW-001G-9, l’azienda non guarda al passato con nostalgia ma lo rilegge con un prodotto di design e miniaturizzazione che parla di presente: l’azienda ha dovuto ripensare dall’interno un prodotto progettato per stare sul polso, riducendo a un decimo le dimensioni complessive. Nonostante le dimensioni ridotte, sono presenti tutte le funzioni disponibili nel corrispondente orologio.

CASIO ha anche messo in campo un lavoro preciso per quanto concerne la realizzazione della cassa in metallo, sfruttando la tecnologia MIM (Metal Injection Molding) per ottenere una struttura che fosse piccola, resistente e ricca di dettagli.

È così che sono diventate realtà le forme complesse, i dettagli ben definiti e un livello di accuratezza che è ritenuto dall’azienda fondamentale per un oggetto destinato a essere indossato ogni giorno.

La cassa monoscocca è in acciaio inossidabile ma, in questa variante, è valorizzata da una placcatura ionica color oro che gli conferisce un aspetto luminoso, capace di strizzare l’occhio al linguaggio della gioielleria ma al contempo anche agli amanti della tecnologia.

Dal punto di vista delle funzionalità abbiamo doppia ora e cronometro, la retroilluminazione LED per il display a sette segmenti (che mostra ore, minuti, secondi e data), e la funzione Time Flash che permette l’attivazione della luce pulsante ad orari preimpostati.

La confezione di vendita è particolare e include una custodia dedicata e un supporto in silicone che consente di esporre l’anello-orologio. CASIO CRW-001G-9 è progettato con taglia unica ma può essere adattato a varie misure (16, 19, 22) grazie a due distanziali di regolazione.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo CASIO CRW-001G-9.

Dimensioni cassa: 25,2 x 19,5 x 6,2 mm

x x Circonferenza interna dell’anello: 62,8 mm (22), 59,7 mm (19), 56,6 mm (16)

(22), (19), (16) Peso: 16 grammi

Materiale della cassa: acciaio inossidabile , placcatura ionica in oro

, Impermeabilità: sì

Display: LCD a sette segmenti (sei cifre) Retroilluminazione LED (bianco) Vetro minerale a protezione

(sei cifre) Funzioni Ora doppia Cronometro (a centesimi di secondo) Promemoria sonoro e Flash Orario Calendario automatico (28 giorni per febbraio)

Bateria: sostituibile (a bottone)

Immagini di questo orologio da dito

Disponibilità e prezzo

Il nuovo ring watch CASIO “Total Gold” CRW-001G-9 è già disponibile all’acquisto in Italia, sul sito ufficiale dell’azienda giapponese, presso il G-SHOCK store di milano e presso rivenditori terzi, al prezzo di 139,00 euro.