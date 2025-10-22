Sono in tanti, tantissimi, a ricordare il Casio G-Shock DW-5600, uno degli orologi più iconici degli anni Ottanta e Novanta, che con il passare del tempo è diventato un punto di riferimento nella cultura pop e nell’orologeria digitale. Ora con il G-Shock Nano DWN-5600, l’azienda giapponese ha realizzato una versione molto particolare di quell’orologio, trasformandolo in una sorta di smart ring. Sì, un vero e proprio dispositivo da indossare al dito ma con tutte le principali caratteristiche e i tratti estetici riconoscibili del G-Shock DWN-5600 originale. Dopo la versione speciale ispirata a Ritorno al Futuro, questa è qualcosa di ancora più incredibile.

Le caratteristiche del Casio G-Shock Nano DWN-5600

Il G-Shock Nano DWN-5600 è il primo dispositivo della storia di Casio pensato per essere indossato come un anello e non come un orologio, sebbene, in miniatura, ne conservi le sembianze. L’ultima trovata del marchio giapponese è infatti una miniatura fedele del celebre modello DW-5600 riproposto ora in formato tascabile, o meglio, da dito. Disponibile in tre colorazioni, nero, rosso e giallo, il Nano sarà inizialmente in vendita in Giappone al prezzo di 14.300 yen (poco meno di 100€). In Italia, infatti, il prezzo di listino è di 99,90€ comprensivo di spese di spedizione per i membri del programma Casio ID. Le spedizioni al di fuori del Giappone partiranno nelle prossime settimane ed è possibile registrarsi per ricevere la comunicazione su quando poter completare l’acquisto.

Nonostante le dimensioni ridotte, che lo rendono circa un decimo rispetto al G-Shock classico, questo piccolo orologio non è affatto un semplice gadget decorativo. Il G-Shock Nano DWN-5600, infatti, conserva tutte le funzionalità essenziali che hanno reso famosa la serie originale. Il display LCD è perfettamente funzionante tramite il quale è possibile visualizzare l’ora, i minuti e i secondi, oltre a funzioni avanzate come il doppio fuso orario, il calendario automatico e il cronometro. È presente anche un sistema di retroilluminazione a LED, con un effetto flash programmabile che si attiva in momenti prestabiliti. Anche i tre pulsanti sono funzionali per cambiare modalità e attivare la luce.

Tra gli aspetti più sorprendenti di questo modello c’è la sua resistenza. Il Casio G-Shock Nano DWN-5600 è impermeabile fino a 20 Bar (200 metri di profondità) e garantisce la stessa resistenza agli urti degli orologi veri e propri. Un traguardo ottenuto grazie all’adozione di una tecnologia di montaggio ad alta densità che ha permesso a Casio di miniaturizzare i componenti elettronici e di inserire una batteria compatta ma efficiente. Il modulo dell’orologio è racchiuso in una cassa in resina rinforzata con fibre di vetro, mentre la lunetta è realizzata in uretano. Anche la batteria è sostituibile e ha una durata stimata di due anni.

L’attenzione di Casio si è rivolta anche alla sostenibilità con cassa, lunetta e cinturino che sono realizzati in resina bio-based, un materiale progettato per ridurre l’impatto ambientale. Il cinturino, che si regola con i tradizionali fori come nella versione classica, consente una vestibilità variabile tra 48 e 82 millimetri, rendendolo adatto a diverse misure. Anche il retro dell’orologio è rifinito nei dettagli, con incisione personalizzata e materiali di qualità come l’acciaio inox utilizzato per pulsanti, fibbia e fondello.

Casio ha curato anche il packaging fornendo il dispositivo in una scatola esagonale nera con il logo rosso, accompagnata da una custodia in tessuto e da un espositore in silicone a forma di “G” per mostrare l’orologio quando non viene indossato. Un prodotto perfetto, anche in vista delle prossime festività natalizie, per i cultori e gli amanti di questi articoli iconici.