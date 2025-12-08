Dopo il ritorno ufficiale del brand Pebble, nella forma dei due smartwatch Core 2 e Time 2, l’azienda continua a fare notizia e a creare anticipazione tra gli appassionati; da questa mattina sul sito repebble.com troneggia una schermata enigmatica con la scritta “Something’s Coming” e un conto alla rovescia che terminerà il 9 dicembre alle 15:00 GMT (ore 16 italiane). Nessun dettaglio, nessuna immagine esplicita, solo un timer circolare che ha già acceso la curiosità della community. Facciamo ordine.

Cresce l’attesa sul prossimo annuncio di Pebble

La tempistica di questo annuncio misterioso è peraltro curiosa. Il Pebble Core 2 è arrivato da poche settimane ai primi acquirenti, mentre il Pebble Time 2, con display a colori, è ancora in fase di preordine e non verrà spedito prima di qualche mese. Eppure, il team guidato da Eric Migicovsky ha deciso di lanciare un nuovo teaser, alimentando le speculazioni.

Sui social, i commenti si sono trasformati in un vero e proprio “toto-lancio”. L’ipotesi più gettonata è quella di un nuovo smartwatch con quadrante rotondo. Il conto alla rovescia sul sito è rappresentato da un cerchio, e molti fan hanno subito pensato a un successore spirituale del Pebble Round, modello lanciato dieci anni fa che ancora oggi gode di una piccola ma affezionata fanbase grazie al design estremamente minimal ed elegante che lo ha reso un pezzo iconico.

Altri invece immaginano qualcosa di diverso come ad esempio nuove colorazioni, un cinturino in acciaio o persino un dispositivo che non sia uno smartwatch in senso stretto. In un vlog recente, Migicovsky aveva infatti accennato a “progetti non necessariamente da polso”, aprendo la porta a idee completamente nuove rispetto all’eredità classica di Pebble.

Non tutti, però, stanno vivendo l’attesa con entusiasmo: alcuni utenti, giustamente frustrati, sottolineano come Pebble non abbia ancora completato le consegne del Time 2, e si chiedono se l’annuncio non rischi di spostare l’attenzione da prodotti ancora in fase di distribuzione.

Ciononostante, la maggior parte della community sembra accogliere con curiosità l’idea di una novità imminente. I fan di Pebble, d’altronde, sono abituati a un ritmo di lanci irregolare e a un modello di produzione in piccole serie, più da collezionisti che da mercato di massa, a maggior ragione in questa fase di rinascita del brand che ormai è forte della propria nicchia e cerca di coltivarla al meglio piuttosto che tentare di rosicchiare quote di mercato ai grandi produttori. Nonostante le opinioni contrastanti, molti fan sono pronti a scommettere, o addirittura a preordinare, ancora una volta alla cieca.

In attesa dell’annuncio ufficiale

Qualunque cosa sia, il mistero verrà svelato domani, martedì 9 dicembre alle 16 (ora italiana). Su Reddit sembra che sia già stato preparato un mega-thread dedicato, mentre su Discord i canali ufficiali sono più attivi del solito. C’è persino chi ha annunciato di essersi preso il pomeriggio libero per seguire il lancio in diretta.

Ebbene, a dieci anni dalla sua “scomparsa” dal mercato tradizionale, Pebble continua a mostrare una vitalità inaspettata. Per un brand che sembrava definitivamente archiviato, riuscire a catturare in questo modo l’attenzione attorno a un annuncio ufficiale, qualsiasi esso sia, è un piccolo grande successo. Appuntamento dunque a domani, 9 dicembre, per scoprire se si tratta davvero di un nuovo Pebble o di qualcosa di completamente diverso. Vi terremo, ovviamente, aggiornati.