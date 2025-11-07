Tineco amplia la sua gamma con l’arrivo sul mercato di PURE ONE A90S, un nuovo aspirapolvere che era stato presentato in anteprima lo scorso settembre, in occasione di IFA 2025. Il prodotto, come chiarito dall’azienda in occasione dell’annuncio con cui è stata ufficializzata la partenza delle vendite, punta a diventare un “nuovo standard nella pulizia domestica intelligente“.

Il nuovo Tineco PURE ONE A90S è disponibile

Il Tineco PURE ONE A90S è dotato della spazzola 3DSense Master Brush che integra quattro diverse tecnologie sensoriali come Floor Type Detection, LightSense aggiornato, EdgeSense avanzato e DustSense. La combinazione di questi elementi permette di sfruttare il riconoscimento automatico del tipo di pavimento, la regolazione automatica della potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere rilevata, una pulizia precisa nei bordi e la possibilità di illuminare la parte frontale per individuare anche le particelle di polvere più piccole.

Il modello è dotato di una potenza di aspirazione pari a 270 AW, con un incremento del 46% rispetto alla generazione precedente, e può sfruttare un’autonomia davvero elevata, pari a 105 minuti con una sola carica. Tra le caratteristiche troviamo un design ergonomico che include anche un tubo pieghevole fino a 180° e una spazzola snodabile.

C’è spazio anche per un display luminoso 3D che permette di capire il livello di sporco in modo semplice e intuitivo. Da segnalare anche la presenza della spazzola Zero Tangle, in grado di eliminare in modo efficace capelli e peli di animali, evitando aggrovigliamenti. La dotazione comprende anche un rullo rileva pelucchi, una mini spazzola per le superfici più piccole e uno strumento 2 in 1 per la pulizia delle fessure. Tineco PURE ONE A90S può contare anche sulla base di ricarica e stoccaggio salvaspazio e sulla tecnologia Scrape Ring per la raccolta della polvere.

Prezzo e disponibilità

L’ultimo arrivato della gamma Tineco è già disponibile sul mercato italiano e può essere acquistato con un prezzo di lancio pari a 699 euro, direttamente su Amazon. Con la promozione lancio, spuntando l’apposito coupon presente in pagina, ci sono 50 euro di sconto.