Nel panorama sempre più digitale del lavoro e della comunicazione, la qualità audio nelle riunioni online non è un dettaglio da sottovalutare. Insta360, brand noto soprattutto per le sue action cam e soluzioni video innovative, ha deciso di fare il suo ingresso nel settore delle conferenze con Wave, un microfono omnidirezionale alimentato dall’intelligenza artificiale, pensato per migliorare ogni aspetto della registrazione e trasmissione vocale in ambiente professionale.

Insta360 Wave si presenta con un design compatto ma robusto, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi scrivania o sala riunioni, e con una dotazione tecnologica avanzata che spazia da un array di otto microfoni MEMS disposti in 3D a un sistema di elaborazione AI integrata capace di trascrivere, sintetizzare e organizzare le conversazioni in tempo reale.

In questa recensione approfondita scopriremo come si comporta realmente in situazioni d’uso quotidiano, mettendo alla prova le sue capacità audio, la praticità d’uso e le potenzialità del suo ecosistema intelligente.

Primo impatto: design e sensazioni al tatto

Appena estratto dalla confezione, Insta360 Wave si presenta con una scocca solida e ben assemblata, ma senza risultare ingombrante sulla scrivania. È compatta e pesa circa 490 grammi, quindi facilmente trasportabile in borsa o nello zaino. L’aspetto cilindrico richiama un po’ un altoparlante portatile, ma con un tocco di eleganza in più, soprattutto per la striscia LED frontale che cambia colore in base allo stato: verde quando è pronta all’uso, blu durante la registrazione e rossa a dispositivo spento. Un dettaglio di stile che però ha anche una funzione pratica. La confezione include, oltre al microfono, un dongle USB wireless, adattatori USB-A/USB-C, cavo USB-C da 1,5 metri e una custodia da trasporto. È prevista l’uscita di un bundle con la webcam Insta360 Link 2.

Non appena accesa, Wave si “alza” meccanicamente grazie a un supporto a sospensione motorizzato, che lo fa sembrare un gadget quasi da film di fantascienza. Il meccanismo però non è un colpo di teatro fine a sé stesso, ma contribuisce effettivamente a migliorare la qualità audio riducendo i riverberi e le vibrazioni dalla superficie della scrivania.

Uno dei punti più convincenti di Wave è la semplicità d’uso. Abbiamo collegato il microfono al Mac con il cavo USB-C incluso e scaricato l’app “Wave Controller” su macOS (sappiamo chiaramente che è disponibile anche per Windows), dove abbiamo trovato una UI pulita e molto intuitiva. Il display touch da 1,82 pollici è un surplus raro in questa categoria: consente di cambiare al volo modalità audio, regolare il volume, attivare la connettività Bluetooth o WiFi e perfino di leggere notifiche live nel caso di videoconferenze.

Il numero di comandi è ridotto all’osso: un solo pulsante di accensione e il connettore USB-C, niente di più. Tutto diventa semplice e immediato, ideale anche per chi non è particolarmente pratico con tecnologie complesse.

Qualità audio e prestazioni reali

Terminata la fase di setup, abbiamo provato Wave in varie condizioni: riunioni di gruppo, call con due persone distanti qualche metro e anche in ambienti leggermente rumorosi, con aria condizionata accesa e qualche rumore di fondo. La qualità audio è risultata nitida e naturale. L’array di otto microfoni MEMS disposti in 3D fa davvero la differenza.

Cinque modalità di pickup microfonico assicurano una versatilità completa: dall’omnidirezionale che raccoglie voce da tutta la stanza, al cardioide e supercardioide perfetti per isolare la voce principale quando si registra un podcast o si fa streaming, fino alla modalità stereo per performance musicali o ASMR.

In modalità noise cancelling attivata, la Wave filtra efficacemente rumori di sottofondo come scricchiolii, clic di tastiera e riverberi, mantenendo la voce pulita anche a distanza. Certo, attivando la cancellazione del rumore si perde un po’ di “risoluzione” audio, ma è un compromesso accettabile. L’AGC (controllo automatico del guadagno) intelligente livella il volume di tutti i partecipanti, anche chi parla più piano o si trova più lontano, evitando disparità tipiche di altri dispositivi USB della stessa fascia.

Funzioni AI integrate e trascrizioni

Dove la Insta360 Wave fa un vero salto generazionale è nel connubio con la suite AI Insta360 InSight. Trascrive le conversazioni all’istante, suddivide gli speaker, riconosce accenti e offre un glossario personalizzabile per adattare la trascrizione a termini tecnici. La generazione automatica di riepiloghi, liste di task e timeline è sorprendentemente rapida e accurata, un grande aiuto per chi gestisce meeting complessi e vuole risparmiare tempo.

Se si preferisce la privacy, si può scegliere un salvataggio locale e offline, mentre il cloud offre condivisione facile tramite link o QR code con validità settimanale. L’abbonamento AI è molto competitivo rispetto ai competitor: si parte da un piano gratuito fino a 300 minuti al mese, mentre la versione Pro include 1200 minuti e strumenti avanzati.

Altre funzionalità e compatibilità

Oltre a svolgere un ruolo eccellente come microfono, la Insta360 Wave si trasforma facilmente in un altoparlante portatile di buona qualità, per ascoltare audio durante pause o momenti di relax in ufficio. La connettività via USB e Bluetooth garantisce una compatibilità estesa con diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer, permettendo così un utilizzo versatile anche al di fuori delle conferenze ufficiali. La capacità di fornire un audio nitido e abbastanza corposo nonostante le dimensioni compatte ne fa una soluzione completa per professionisti sempre in movimento.

La reale forza della Wave, tuttavia, emerge nell’integrazione con la webcam Insta360 Link 2, un dispositivo 4K di seconda generazione con intelligenza artificiale dedicata. Grazie alla tecnologia di localizzazione sonora implementata nella Wave, la Link 2 è in grado di identificare automaticamente quale partecipante sta parlando e spostare il focus visivo su di lui senza necessità di interventi manuali. Questo non solo migliora la qualità dell’interazione, ma rende anche l’esperienza più dinamica e naturale, simile a una riunione in presenza.

Questa funzione di tracking vocale intelligente risulta particolarmente utile in contesti dove più persone si avvicendano durante la discussione, evitando che la camera rimanga fissa su un unico soggetto o su un’inquadratura troppo statica. La transizione fluida tra i relatori contribuisce a mantenere alta l’attenzione e a valorizzare il contributo di ciascun partecipante, migliorando al contempo la professionalità dell’incontro online.

Inoltre, questa combinazione permette un set-up semplice e pulito, senza necessità di telecomandi o procedure complicate per gestire lo spostamento dell’inquadratura. Il microfono Wave e la webcam Link 2 dialogano in modo sinergico, offrendo allo stesso tempo un’eccellente qualità audio-video in 4K, rendendo questo duo ideale per streaming, webinar, riunioni aziendali e qualsiasi situazione di comunicazione digitale professionale.

Autonomia e accessori

L’autonomia della Insta360 Wave si attesta su un livello molto convincente, grazie alla batteria da 9800 mAh che consente di utilizzarla per circa 10-11 ore consecutive in condizioni di utilizzo reale. Questa durata arriva a coprire senz’altro una giornata di lavoro o una serie di meeting senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente, elemento fondamentale per professionisti che devono muoversi tra diversi ambienti senza interruzioni.

Per quanto riguarda la ricarica, il dispositivo si rigenera in meno di 5 ore, un tempo abbastanza rapido considerando la capacità della batteria. La possibilità di continuare ad usare la Wave anche durante la fase di ricarica rappresenta un ulteriore vantaggio, offrendo flessibilità e continuità nello streaming, nelle registrazioni o nelle conference call senza pause forzate.

Nella confezione di vendita sono inclusi accessori utili che migliorano notevolmente l’esperienza d’uso: un dongle USB wireless permette di collegare il microfono senza fili, ottimale per configurazioni più libere e spazi ampi, mentre gli adattatori USB-C e USB-A facilitano il collegamento con diversi dispositivi, siano essi computer Windows, Mac, o anche smartphone e tablet. La presenza di una elegante busta da trasporto consente di portare il tutto con praticità e stile, rendendo la Wave facilmente trasportabile tra ufficio, casa e trasferte.

Presente anche un bundle combinato con l’Insta360 Link 2, la webcam 4K intelligente con AI di seconda generazione, che permette di migliorare ulteriormente le videoconferenze grazie all’automazione del focus sul relatore attivo e alla qualità superiore delle riprese. Questa integrazione rappresenta un punto di forza importante per chi desidera un ecosistema compatto, potente e facile da gestire.

Prezzo e considerazioni finali

Il prezzo di listino della Insta360 Wave in Italia è fissato a 319 euro, una cifra che la pone leggermente al di sotto dei principali concorrenti nel settore dei microfoni da conference professionali come Jabra, Poly e Logitech. Questo posizionamento competitivo è particolarmente interessante considerando che la Wave include già nel pacchetto funzionalità AI avanzate e un abbonamento cloud per trascrizioni e gestione intelligente delle riunioni.

Oltre alla versione base, Insta360 propone un bundle Audio-Video che abbina la Wave alla webcam 4K Insta360 Link 2, offrendo una soluzione integrata per videoconferenze smart ad un prezzo di 548€.

Questo pacchetto risulta estremamente interessante per chi desidera un ecosistema completo e ottimizzato. Nella confezione base sono inclusi accessori come dongle USB wireless, adattatori USB-C/USB-A, cavo USB-C e una borsa da trasporto elegante, materiale che aggiunge valore al prodotto senza costi aggiuntivi nascosti.

Un aspetto rilevante riguarda gli abbonamenti per i servizi AI della suite Insta360 InSight: esiste un piano gratuito che copre fino a 300 minuti di trascrizione al mese, ideale per usi occasionali o professionisti singoli. Per chi ha bisogno di più minuti e funzioni avanzate come modelli di riepilogo personalizzati e chat AI estese, esiste un piano Pro che consente fino a 1200 minuti mensili a un prezzo molto competitivo rispetto ai competitor nel settore.

La Insta360 Wave emerge come un prodotto completo e innovativo che combina un hardware solido e ben progettato a funzionalità AI estremamente avanzate a un prezzo accessibile per la fascia professionale. Le sue capacità di trascrizione intelligente, insieme a una qualità audio superiore e a un design intelligente, la rendono ideale per smart worker, team creativi e professionisti che vogliono ottimizzare tempo e qualità delle loro riunioni.

Seppur il prezzo possa sembrare elevato per un microfono, il valore aggiunto dato dall’integrazione AI e dalla possibilità di utilizzo versatile giustifica ampiamente l’investimento, ponendola come un punto di riferimento nel settore. Le future aggiunte di funzionalità enterprise con aggiornamenti OTA promettono di rendere la Wave ancora più completa e adatta a contesti aziendali avanzati.

Pro: Design compatto e elegante.



Qualità audio elevata e versatile.



AI integrata per trascrizioni e riepiloghi rapidi.



Ampia autonomia della batteria.



Accessori completi e facile setup. Contro: Prezzo elevato per utenti non professionali.



Funzionalità AI multilingua ancora limitate.



Alcune funzioni enterprise non disponibili dal lancio.



Perdita di dettaglio audio con noise cancelling.



Richiede abbonamento Pro per funzioni AI avanzate.