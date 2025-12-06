Trovare un mouse wireless che unisca ergonomia avanzata, controllo multi-dispositivo e precisione professionale a un prezzo accessibile è una sfida costante. Logitech MX Master 2S arriva a gamba tesa sul mercato con un’offerta che dimezza quasi il suo prezzo di listino, rendendo una periferica di livello premium accessibile a un pubblico molto più vasto. Per professionisti, creativi e chiunque passi ore al computer, questa è un’opportunità da non sottovalutare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa imperdibile promozione.

Logitech MX Master 2S: ergonomia e controllo multi-dispositivo al vostro servizio

Logitech MX Master 2S non è un semplice mouse, ma uno strumento di produttività pensato per chi esige il massimo. Il suo design ergonomico, scolpito per adattarsi perfettamente alla mano, garantisce un comfort eccezionale anche dopo ore di utilizzo intensivo, sostenendo mano e polso in una posizione naturale. La finitura gommata offre una presa salda e sicura, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

La vera magia di questo dispositivo risiede nelle sue funzionalità avanzate. La tecnologia Logitech Flow rappresenta un punto di svolta per chi lavora su più sistemi: permette di controllare fino a tre computer contemporaneamente, spostando il cursore da uno schermo all’altro in modo fluido e persino di copiare e incollare file tra i diversi PC. La connettività è garantita sia tramite Bluetooth che con il ricevitore USB Unifying incluso.

La precisione è un altro pilastro del MX Master 2S. Il sensore Darkfield ad alta precisione, con una sensibilità regolabile fino a 4000 DPI, assicura un tracciamento impeccabile su quasi ogni superficie, incluso il vetro. A questo si aggiunge la rotellina di scorrimento adattiva, capace di passare automaticamente dalla modalità a scatti, per una navigazione precisa, a quella a scorrimento iperveloce per sfogliare lunghi documenti o pagine web in un istante. L’autonomia è eccellente, con una batteria ricaricabile che offre fino a 70 giorni di utilizzo con una singola carica.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Un prezzo che ridefinisce il concetto di affare

L’offerta attualmente disponibile su Amazon rende il Logitech MX Master 2S un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio senza spendere una fortuna. Il prezzo di listino di questa periferica, fissato a 119€, riflette la sua qualità costruttiva e le sue funzionalità professionali. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistarlo a soli 59,99€.

Questo si traduce in un risparmio netto di quasi 60€, con uno sconto che sfiora il 50% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione rarissima per un prodotto di questa caratura, che lo posiziona in una fascia di prezzo estremamente aggressiva. L’offerta riguarda la colorazione Grafite ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida per gli abbonati Prime e a un’assistenza clienti affidabile. Poiché si tratta di una promozione a tempo e soggetta a esaurimento scorte, il tempismo è fondamentale per approfittarne.

