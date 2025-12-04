Il momento giusto per acquistare un TV OLED di ultima generazione è finalmente arrivato. LG OLED AI B5 TV 48”, un nuovissimo modello del 2025, è appena crollato al suo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chiunque cerchi un pannello ad altissime prestazioni, soprattutto per il gaming, senza voler spendere una fortuna. Il prezzo scende da un precedente 749€ all’attuale 661,67€, una cifra che rende questo modello una delle migliori scelte nella sua categoria. Questa promozione rende accessibile un prodotto all’avanguardia, che unisce una tecnologia visiva avanzata a funzionalità pensate per i videogiocatori più esigenti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo TV un vero affare.

LG OLED B5: un concentrato di tecnologia per cinema e gaming

LG OLED AI B5 da 48 pollici non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro multimediale progettato per eccellere sia nella visione di contenuti cinematografici sia nelle sessioni di gioco più intense. Il cuore del dispositivo è il suo splendido pannello OLED 4K UHD (3840 x 2160 pixel) con pixel auto-illuminanti. Questa tecnologia consente di ottenere neri perfetti e un contrasto infinito, poiché ogni singolo pixel può essere spento individualmente, garantendo una profondità d’immagine e una resa cromatica che i pannelli tradizionali non possono eguagliare.

A gestire il tutto c’è il potente processore α8 Gen2 con AI, che ottimizza in tempo reale immagini e suoni. L’upscaling basato sull’intelligenza artificiale migliora la qualità dei contenuti a risoluzione inferiore, mentre la funzione AI Sound Pro adatta l’audio al tipo di scena, creando un’esperienza più coinvolgente. Il supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos eleva ulteriormente la qualità, offrendo una visione cinematografica con metadati dinamici per l’HDR e un audio tridimensionale avvolgente.

Il vero punto di forza di questo modello, soprattutto a questo prezzo, è il comparto gaming. Con una frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz in 4K, il pannello garantisce una fluidità eccezionale. La compatibilità con VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync elimina tearing e stuttering, sincronizzando il refresh rate del TV con quello della console o del PC. Le quattro porte HDMI 2.1 a piena banda assicurano il massimo delle prestazioni con le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Infine, la piattaforma smart webOS offre un’interfaccia intuitiva e rapida, con l’integrazione dell’assistente vocale Alexa per un controllo completo dell’ecosistema smart home.

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per portarsi a casa un TV OLED di ultima generazione. Il prezzo di listino di LG OLED AI B5 TV 48” è di 1.299€, ma l’offerta attuale su Amazon lo rende disponibile a soli 661,67€. Si tratta di un crollo significativo rispetto al prezzo precedente di 749€, segnando un nuovo minimo storico per questo modello. Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di oltre il 49%, un’occasione più unica che rara per un prodotto appena lanciato sul mercato.

L’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida e la garanzia del venditore. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su prodotti così recenti e richiesti tendono a esaurirsi rapidamente. Le scorte sono probabilmente limitate, quindi chi fosse interessato dovrebbe agire in fretta per non perdere l’opportunità. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo visibile sulla pagina del prodotto è già quello finale.

