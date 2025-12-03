Una nuova brutta gatta da pelare arriva per Apple dall’India, il cui Governo nei giorni scorsi ha emesso una direttiva per i produttori di smartphone, chiedendo loro di preinstallare sui rispettivi dispositivi un’applicazione di sicurezza informatica.

Ebbene, stando a quanto viene riportato da Reuters, il colosso di Cupertino non avrebbe alcuna intenzione di accontentare le autorità indiane, così come da politiche adottate fino a questo momento a livello globale dall’azienda.

Apple proverà a tenere duro

Il governo indiano ha ordinato in via confidenziale ai vari produttori di smartphone, come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e Vivo, di precaricare sui propri telefoni un’applicazione chiamata Sanchar Saathi entro 90 giorni, in modo da tracciare i telefoni rubati, bloccarli e impedire un loro uso improprio.

Inoltre, le autorità indiane vogliono anche che i produttori garantiscano che l’applicazione in questione non venga disattivata e, per i dispositivi già realizzati, l’app deve essere implementata tramite un aggiornamento software.

Alla base della decisione di Apple di opporsi alla richiesta vi sono ovviamente i problemi di privacy e sicurezza per iPhone e, più in generale, per l’ecosistema iOS, che un’applicazione di questo tipo andrebbe inevitabilmente a creare.

In India la notizia del provvedimento che il Governo vuole imporre ai produttori di smartphone ha ovviamente scatenato aspre polemiche e sono in tanti a temere che la privacy degli utenti sia fortemente a rischio anche se il Ministro delle Telecomunicazioni ci ha tenuto a mettere in evidenza che gli utenti possono scegliere di attivare l’app in questione, così come possono eliminarla facilmente dal telefono in qualsiasi momento.

Alla base della decisione di imporre tale app ai produttori vi sarebbe l’enorme mercato indiano di dispositivi mobile di seconda mano, che spesso viene sfruttato per commercializzare prodotti rubati.

Anche gli altri principali produttori di smartphone hanno fatto sapere di essere contrari a questa misura ma resta da capire quanto il Governo indiano sia intenzionato ad andare avanti nel proprio programma. In sostanza, la partita è ancora tutta da giocare.