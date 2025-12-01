La settimana del Black Friday è oramai terminata ma su Amazon proseguono le promozioni e gli sconti e ciò riguarda anche la gamma Kindle, per la quale sono disponibili delle offerte molto interessanti.

Dai Kindle classici in bianco e nero a quelli più “moderni” con lo schermo a colori, senza tralasciare i vari accessori ufficiali, in queste ore c’è l’imbarazzo della scelta per effettuare gli acquisti natalizi con uno sconto che può arrivare anche al 33%.

La gamma Amazon Kindle è ancora in sconto

Se siete tradizionalisti e cercate il classico Amazon Kindle leggero, compatto e con schermo antiriflesso, potete acquistare l’ultimo modello con uno sconto dell’11% a 89,99 euro in versione con 16 GB di memoria seguendo questo link.

Chi desidera alzare l’asticella e puntare su Amazon Kindle Paperwhite, può trovare l’ultimo modello in versione con 16 GB di memoria con uno sconto del 10% a 139,99 euro seguendo questo link.

E poi c’è Amazon Kindle Colorsoft, con il suo schermo a colori e la possiblità di regolare la tonalità della luce, che in versione con 16 GB di memora è al momento disponibile con uno sconto del 33% a 179,99 euro. Lo potete acquistare seguendo questo link.

Infine, per coloro che desiderano anche prendere appunti oltre che leggere, la scelta non può che ricadere su Amazon Kindle Scribe (2024), che al momento è disponibile in versione con 16 GB di memoria con uno sconto del 28% a 309,99 euro. Lo potete acquistare seguendo questo link.

In offerta ci sono anche alcuni accessori, come le indispensabili pellicole protettive. Per saperne di più e scoprire tutti i prodotti della gamma Kindle disponibili a prezzi scontati non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Tutti i prodotti Amazon Kindle in offerta