Il momento giusto per dotarsi di uno smartwatch completo per pagamenti e sport è finalmente arrivato. Amazfit Active 2 Premium scende per la prima volta in assoluto sotto la soglia psicologica dei 100€, raggiungendo il suo minimo storico su Amazon in occasione del Cyber Monday. Si tratta di un’opportunità eccezionale per acquistare la versione più completa di questo apprezzato indossabile, quella dotata di NFC per i pagamenti contactless, vetro zaffiro e un doppio cinturino incluso nella confezione. Un pacchetto completo che, a questo prezzo, diventa quasi impossibile da ignorare per chi cerca un dispositivo affidabile, elegante e funzionale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero best-buy.

Amazfit Active 2 Premium: eleganza, sport e pagamenti al polso

Amazfit Active 2 Premium si distingue per un design curato e materiali di alta qualità. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile con una finitura satinata che conferisce un tocco di eleganza, mentre il display è protetto da un resistente vetro zaffiro, garanzia di una maggiore protezione contro graffi e urti accidentali. Il pannello è un brillante display AMOLED da 1,75 pollici, perfettamente leggibile in ogni condizione di luce e ideale per visualizzare notifiche, dati di allenamento e le mappe offline.

Il vero punto di forza di questa versione Premium è la presenza del chip NFC, che abilita i pagamenti contactless tramite il servizio Zepp Pay. Questa funzione permette di pagare acquisti in qualsiasi negozio dotato di POS semplicemente avvicinando lo smartwatch al terminale, senza bisogno di avere con sé lo smartphone o il portafogli. La dotazione è arricchita da un doppio cinturino: uno in pelle nera, perfetto per le occasioni formali, e uno in silicone sportivo, ideale per gli allenamenti grazie alla sua traspirabilità.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo non delude:

GPS integrato : per un tracciamento preciso di percorsi e attività all’aperto.

: per un tracciamento preciso di percorsi e attività all’aperto. Sensore BioTracker™ : per il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca H24 , del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno.

: per il monitoraggio accurato della , del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno. Oltre 160 modalità sportive : con riconoscimento intelligente di numerose attività.

: con riconoscimento intelligente di numerose attività. Autonomia : fino a 10 giorni di utilizzo con una singola carica, un valore eccellente che permette di dimenticarsi del caricabatterie per lunghi periodi.

: fino a con una singola carica, un valore eccellente che permette di dimenticarsi del caricabatterie per lunghi periodi. Impermeabilità: resistente all’acqua, può essere utilizzato senza problemi per il nuoto e altri sport acquatici.

L’offerta al minimo storico da non perdere

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per portarsi a casa un dispositivo completo a un prezzo estremamente competitivo. Amazfit Active 2 Premium è infatti disponibile su Amazon al prezzo record di 97,48€, con un crollo verticale rispetto al prezzo di listino di 149,90€.

Il calcolo è presto fatto: si tratta di un risparmio netto di oltre 52€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 35%. È importante sottolineare che questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, che per la prima volta infrange la barriera dei 100 euro. L’offerta è limitata nel tempo e legata alla disponibilità delle scorte, come spesso accade durante eventi come il Cyber Monday. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità, specialmente per gli utenti abbonati al servizio Prime.

