Su Amazon il Black Friday sta per avviarsi alla conclusione: lo scorso 28 novembre sono partiti gli sconti del vero e proprio venerdì nero, con tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti, e mancano ormai sempre meno ore al termine. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano in particolare gli anelli smart e risultano valide fino al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte del Black Friday Amazon sugli smart ring di queste battute finali di evento.

Le offerte Amazon sugli anelli smart disponibili in queste ultime ore di Black Friday

Amazon ha annunciato con qualche settimana di anticipo le date della sua Settimana del Black Friday, e le offerte hanno preso il via alla mezzanotte del 20 novembre: con il vero e proprio Black Friday (venerdì 28 novembre 2025) sono partite tante ulteriori proposte, e anche la giornata di oggi è dunque ricca di occasioni da sfruttare, che si protrarranno ancora per qualche ora, fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) e fino al Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.

Le offerte Amazon sono ancora tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, anelli smart compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questo finale di Black Friday Amazon riguardanti gli smart ring. Parliamo di prodotti pensati per il monitoraggio di salute e attività fisica, da affiancare a uno smartwatch per dati più completi oppure da valutare al posto di quest’ultimo, più ingombrante.

Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbiamo selezionato in particolare quattro modelli (in diverse colorazioni), che spaziano tra varie fasce di prezzo: si parte dai 254/233 euro richiesti per ULTRAHUMAN Ring AIR (grazie al coupon presente in pagina, ADJYZ23D9LXW) fino ad arrivare sotto ai 100 euro per Amazfit Helio Ring. Fate attenzione alle misure: in offerta potrebbero esserci solo alcune taglie, che vi consigliamo di valutare per bene prima di procedere con l’acquisto (in certi casi sono presenti kit appositi).

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte da non perdere che riguardano gli anelli smart su Amazon:

Queste erano dunque le principali offerte sugli anelli smart attualmente disponibili in queste ultime ore di Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

