Oggi è il vero e proprio Black Friday, e in tanti negozi fisici (e non solo) potete trovare le generose offerte di Roborock: come abbiamo visto i giorni scorsi, il produttore ha deciso di adottare un approccio diverso dal solito, che dà la possibilità anche a chi si approccia per la prima volta al mondo della pulizia intelligente di toccare con mano i prodotti, valutarne funzioni e ingombri, e portarli a casa approfittando di sconti importanti. Se state cercando un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti potreste considerare in particolare Roborock S8 MaxV Ultra.

Roborock S8 MaxV Ultra in breve: tecnologia e IA al servizio della casa

Le offerte del Black Friday di Roborock vedono tra i protagonisti S8 MaxV Ultra, modello di fascia alta che propone un’elevata potenza di aspirazione unita a specifiche e funzionalità avanzate: tutto studiato per garantire una pulizia profonda della casa. Mette a disposizione una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, abbinata a un braccio robotico FlexiArm e a un sistema di lavaggio Extra Edge con panno laterale aggiuntivo.

Per le macchie più ostinate viene proposto il sistema VibraRise 3.0, che sfrutta il lavaggio con doppi moduli di vibrazione per pulire a fondo: con questo sistema, il robot va a sfregare il panno sul pavimento ben 4.000 volte al minuto. C’è poi la tecnologia DirTect, grazie alla quale il robot va oltre il semplice riconoscimento dello sporco: può infatti agire in modo adattivo ed efficiente, aumentando la potenza di aspirazione per la polvere più pesante.

Sfruttando l’intelligenza artificiale del sistema Reactive AI 2.0, S8 MaxV Ultra è capace di riconoscere oltre 70 diverse tipologie di ostacoli, evitandoli e adeguando il percorso della pulizia senza perdere in efficienza. Inoltre, può riconoscere gli animali domestici e bloccare le spazzole principali per evitarli (e per non spaventarli). La navigazione può contare sul sistema PreciSense LiDAR, che effettua una scansione e crea contemporaneamente mappe dettagliate per determinare il percorso più efficiente. Il robot offre anche la funzione di videochiamata, grazie alla quale si può avere un accesso remoto alla casa per controllare gli animali domestici: chi è preoccupato di lasciare a casa da solo il proprio peloso, può sfruttare pure l’apposita funzione per cercarlo nell’abitazione.

Non manca naturalmente la stazione di ricarica all-in-one 8-in-1 RockDock Ultra, che fa il pieno di acqua e detersivo (con tanto di erogatore automatico di detergente), lava e asciuga i panni a caldo (fino a 60°C), raccoglie lo sporco in un apposito sacchetto e si pulisce da sola, senza interventi manuali. A disposizione pure l’app Roborock (scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store), che consente di programmare le pulizie, regolare le varie impostazioni e ricevere notifiche direttamente sul telefono, rendendo più semplice l’adattamento della routine di pulizia alle proprie esigenze. Attraverso i comandi vocali (con hotword “Hello Rocky” e tramite Amazon Alexa, Google Home o Apple Siri) si può avviare l’attività di pulizia e scoprire nuove funzionalità, anche senza connessione di rete: si possono indicare le stanze da pulire, regolare alcune impostazioni, avviare il lavaggio del panno e non solo.

Le offerte del Black Friday Roborock sono nei negozi (e non solo)

Come accennato più su, Roborock ha deciso di adottare un approccio particolare, in una fase storica nella quale gli utenti tendono ad acquistare principalmente online. Il marchio vuole riportare le persone nei negozi, dove la presenza del personale esperto può mostrare le potenzialità dei prodotti e indirizzare gli indecisi verso il dispositivo più adatto.

Roborock S8 MaxV Ultra è stato lanciato al prezzo consigliato di 1499 euro, ma per il Black Friday potete trovarlo per molto meno, con sconti importanti presso i punti vendita fisici delle principali catene di elettronica: l’offerta è disponibile nei negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics proprio in questi giorni del venerdì nero. Volendo, potete trovarlo in promozione anche presso i negozi online di MediaWorld e Unieuro, o su Amazon, seguendo i link qui in basso:

