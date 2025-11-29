La settimana del Black Friday è ancora in corso e su Amazon è disponibile una promozione targata Ring e dedicata a coloro che sono alla ricerca di una soluzione per rendere più smart la propria casa.

Sulla piattaforma e-commerce, infatti, i vari dispositivi di questo popolare brand specializzato in prodotti per la videosorveglianza e i citofoni sono disponibili con sconti che arrivano sino al 60%.

I prodotti Ring in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra i prodotti in offerta troviamo ad esempio Ring Intercom Video, dispositivo che consente agli utenti di vedere chi c’è alla porta della propria casa da qualunque posto si trovino, tutto ciò in tempo reale, così da non perdere mai una consegna o una visita e con la possibilità di sostituire le chiavi fisiche con chiavi ospite virtuali (sicure per familiari e visitatori fidati). Al momento è in offerta con il 30% di sconto a 69,99 euro (invece di 99,99 euro) e lo potete trovare qui.

Se invece siete disposti a rinunciare al video, potreste puntare su Ring Intercom Audio, una soluzione capace di rendere smart un citofono tradizionale, con la possibilità di parlare con i visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio ovunque ci si trovi e di sostituire le chiavi fisiche con chiavi ospite virtuali. Al momento è in offerta con il 46% di sconto a 34,99 euro (invece di 64,99 euro) e lo potete trovare qui.

Chi invece desidera mettere al sicuro l’intera casa, potrebbe optare per il Kit Ring Alarm S + videocamera interna, una soluzione facile da installare e che consente di personalizzare il sistema con elementi aggiuntivi. Al momento è in offerta con il 50% di sconto a 159,99 euro (invece di 274,99 euro) e lo potete trovare qui.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su questa promozione o volete approfittarne, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata su Amazon:

