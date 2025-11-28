Il Black Friday continua a rivelarsi un’ottima occasione per chi vuole rendere più smart la propria casa senza spendere troppo, tra le offerte più interessanti di oggi su Amazon spicca il Philips Hue White & Color Ambience E27 Starter Kit, un pacchetto completo che include due lampadine LED RGB da 800 lumen, il Bridge Hue e lo Smart Button per il controllo rapido dell’illuminazione. Il prezzo scende a 74,99 euro, cioè il 50% in meno rispetto ai 149,99 euro di listino; una cifra che rende questo ecosistema ancora più appetibile per chi vuole iniziare con il piede giusto.

Il Philips Hue White & Color Ambience E27 Starter Kit è in offerta a metà prezzo per il Black Friday Amazon

Come molti di voi avranno notato, Philips Hue resta uno dei punti di riferimento nel settore dell’illuminazione smart, soprattutto per chi cerca affidabilità, integrazione e ampia compatibilità con altri ecosistemi domestici. Questo kit, nello specifico il Pack da 2 lampadine + Bridge + Smart Button, è pensato proprio per chi vuole accedere sin da subito a tutte le funzionalità più avanzate del sistema, senza limitazioni.

Le due lampadine E27 da 11 W supportano oltre 16 milioni di colori, sono dimmerabili e consentono di creare ambienti su misura per ogni occasione (serate cinema, cene rilassanti, sessioni di studio); le tonalità sono gestibili in modo estremamente preciso, con transizioni morbide e scenari automatizzati.

Uno dei punti chiave dell’offerta è proprio la presenza del Bridge Hue, il cuore dell’intero sistema; grazie a questo piccolo hub si possono collegare fino a 50 dispositivi Hue, si sbloccano automazioni avanzate e routine intelligenti, si controllano le luci anche fuori casa, si integra facilmente con assistenti vocali, sensori e altri prodotti smart. Non mancano funzionalità più immediate, come il controllo tramite Bluetooth direttamente dallo smartphone, utile per configurare tutto senza passaggi complessi.

Il pacchetto comprende anche lo Smart Button, il pulsante wireless che permette di accendere, spegnere o regolare le luci con un tocco. Una soluzione semplice, ma che molti utenti apprezzano proprio perché evita di dover ricorrere ogni volta all’app o alla voce.

L’offerta al prezzo di 74,99 euro non è solo particolarmente aggressiva (ricordiamo che si tratta del 50% in meno sul listino), ma soprattutto rappresenta uno dei modi più economici per entrare nel mondo Hue con un kit completo e subito pronto all’uso; considerando che il Bridge da solo ha un costo non trascurabile e che le lampadine RGB di questa gamma non sono tra le più economiche, l’occasione risulta davvero notevole.

Acquista il Philips Hue White & Color Ambience E27 Starter Kit a 74,99 euro su Amazon

