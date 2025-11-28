Il Black Friday 2025 porta con sé un’opportunità imperdibile per chi cerca la migliore tecnologia e-ink sul mercato. BOOX, azienda leader globale nel settore dei dispositivi ePaper di nuova generazione, ha annunciato promozioni straordinarie su alcuni dei suoi modelli più apprezzati, valide dal 28 novembre al 31 dicembre 2025.

Le stelle del Black Friday BOOX

Le offerte si concentrano su due dispositivi che rappresentano l’eccellenza della gamma BOOX. BOOX Go 10.3, tablet ePaper ultrasottile pensato per le menti creative, scende a 389,99 euro, mentre BOOX Note Max, il dispositivo premium da 13,3 pollici per professionisti esigenti, è disponibile a 579,99 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili sia sullo store ufficiale euroshop.boox.com sia su Amazon.

Una menzione speciale merita la promozione sulle cover con tastiera: chi acquista Tab X C o Note Max può aggiungere questo accessorio con uno sconto del 50%, trasformando il proprio dispositivo in una vera workstation portatile. Vediamo però nel dettaglio le caratteristiche più importanti dei due dispositivi.

BOOX Go 10.3, portabilità senza compromessi

BOOX Go 10.3 stupisce fin dal primo sguardo: è spesso appena 4.6 millimetri e pesa 375 grammi, più o meno come un taccuino tradizionale, con la potenza di un tablet completo. Il display E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con risoluzione 300PPI garantisce un’esperienza di lettura paragonabile alla carta stampata, riducendo drasticamente l’affaticamento visivo anche dopo ore di utilizzo continuativo.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core da 2,4 GHz abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, il tutto gestito da Android 12 con accesso completo al Google Play Store. Questo significa che potete installarci le vostre applicazioni preferite, proprio come in un normale tablet. La penna BOOX Pen Plus, inclusa nella confezione, offre 4.096 livelli di sensibilità alla pressione per una scrittura naturale e precisa e risulta perfetta per prendere appunti e per realizzare schizzi delle proprie idee, per averle già pronte in formato digitale.

Il dispositivo brilla particolarmente per la sua versatilità: supporta 26 formati digitali diversi, permettendovi quindi di leggere libri, fumetti, manuali, e include funzionalità avanzate come Smart Scribe, che trasforma automaticamente schizzi approssimativi in forme geometriche perfette. Una soluzione ideale per studenti universitari, professionisti in mobilità e creativi che necessitano di uno strumento affidabile per prendere appunti, leggere documenti e disegnare.

BOOX Note Max, quando le dimensioni contano

Per chi ha bisogno di ancora più spazio di lavoro, BOOX Note Max rappresenta il non plus ultra della tecnologia e-ink. Uno schermo da 13,3 pollici che di fatto equivale a un foglio A4, e con la tecnologia E Ink Carta 1300 la resa del test è decisamente più nitida rispetto alle generazioni precedenti, simulando in maniera impeccabile l’inchiostro sulla carta.

Le specifiche tecniche sono impressionanti per un dispositivo di questo tipo: chipset Qualcomm con CPU octa core a 2,8 GHz, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. E la tecnologia BOOX Super Refresh garantisce una fluidità nelle operazioni e un multitasking senza precedenti e soprattutto senza rallentamenti. Android 13, con Google Play Store, apre le porte a un enorme ecosistema di applicazioni per la produttività, così come per il tempo libero.

La funzionalità split screen è particolarmente apprezzata dai professionisti, in quanto permette di visualizzare due applicazioni contemporaneamente, una soluzione ideale per confrontare documenti, prendere appunti durante la lettura o gestire flussi di lavoro particolarmente articolati. Nonostante le dimensioni generose, lo spessore resta contenuto in appena 4,6 millimetri e il peso si ferma a 615 grammi, il che si traduce in una maneggevolezza sorprendente.

Occasione imperdibile

Le promozioni BOOX rappresentano un’opportunità rara per accedere a dispositivi di fascia premium a prezzi più accessibili. La possibilità di aggiungere la cover con tastiera a metà prezzo per Tab X C e Note Max rende l’offerta ancora più allettante, trasformando questi dispositivi in soluzioni complete per la produttività mobile.

A seguire i link per l’acquisto dei dispositivi BOOX in promozione.