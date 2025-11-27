Octopus Energy continua a spingere sul mercato energetico italiano con un’altra mossa strategica: durante la settimana del Black Friday l’operatore ha appena rinnovato i suoi prezzi, rendendo la propria offerta ancora più competitiva. La combinazione di materia prima e costo di commercializzazione si conferma ancora una delle soluzioni più convenienti del 2025, disponibile sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti, ma a calare ulteriormente è il prezzo del Gas. Ecco nel dettaglio tutte le novità.

Nuovi prezzi: cala principalmente il Gas ma la Luce è confermata la tariffa dei giorni scorsi

Il cambiamento più significativo degli ultimi tempi riguarda il costo di commercializzazione annuale della luce, sceso da 84€ a 72€ all’anno, che è stato confermato anche in questo rinnovamento dei prezzi. Nel caso del Gas invece il costo di commercializzazione annuale è sempre di 84€ ma rimane comunque un risparmio considerevole rispetto alla concorrenza, che generalmente propone tariffe tra i 120€ e i 144€ annui, sia per la Luce che per il Gas. Il vantaggio economico per i consumatori è evidente: parliamo di un risparmio compreso tra 48€ e 72€ all’anno per fornitura rispetto agli operatori tradizionali.

Octopus Fissa 12M

La principale novità è sul prezzo della materia prima del Gas che scende nuovamente, in controtendenza rispetto alla stagionalità, ed è ora pari a: 0,36€ Smc. Sul fronte Luce invece la tariffa sulla materia prima resta invariata rispetto alla rimodulazione al ribasso di alcuni giorni fa, ovvero: 0,1045€ per kWh.

In entrambi i casi possiamo tranquillamente affermare che anche sulla materia prima Octopus Energy risulta uno degli attori più economici sul mercato e che quindi permettono di risparmiare di più durante l’anno. Ricordiamo infatti che le tariffe di Octopus Energy hanno un vincolo di 1 anno per cui l’operatore non può rimodulare la tariffa; a scadenza riceverete via mail una proposta di rinnovo per un ulteriore anno. Il vincolo vale solo per Octopus in quanto come clienti potete recede dalla fornitura in qualsiasi momento o chiedere di cambiare tariffa qualora l’operatore ne offra una più vantaggiosa.

Octopus Flex

Per chi invece vuole una tariffa legata al PUN, ovvero al prezzo che varia di giorno in giorno e che in genere permette di risparmiare di più, col rischio però di ritrovarsi un prezzo maggiorato in situazioni di crisi o scarsità (come ad esempio del Gas), le tariffe sono pari a:

Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh, con costo di commercializzazione pari a 72€

Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc, con costo di commercializzazione pari a 84€

Le nuove tariffe sono disponibili da oggi 27 novembre 2025, fino al 10 dicembre 2025.

Passaggio gratuito anche per i clienti attuali

Una delle caratteristiche distintive di Octopus Energy è la flessibilità offerta ai propri clienti. Chi è già cliente dell’operatore può beneficiare immediatamente delle nuove condizioni più vantaggiose, semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al numero ufficiale 02 3858 2776. Il passaggio alla nuova tariffa diventerà operativo dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Lo abbiamo verificato e raccontato più volte all’interno della nostra recensione di Octopus Energy.

Questa possibilità non è limitata nel tempo: anche durante la validità di un contratto a prezzo fisso, i clienti possono richiedere il passaggio alle condizioni più convenienti. Un approccio che dimostra l’attenzione dell’azienda verso la trasparenza e la soddisfazione del cliente, valori che l’operatore ha mantenuto fin dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2022.

Offerta a tempo limitato

Va sottolineato che questa promozione particolarmente aggressiva è valida fino al 10 dicembre, salvo eventuali modifiche che Octopus Energy potrebbe apportare nelle prossime 24 ore. La natura dinamica del mercato energetico può infatti portare a variazioni rapide delle condizioni commerciali, rendendo importante valutare tempestivamente questa opportunità.

Per i nuovi clienti, il passaggio rimane completamente gratuito e gestibile online, mentre per chi è già cliente basta utilizzare il canale WhatsApp che si è dimostrato particolarmente efficace, con risposte spesso nell’arco di poche ore.

