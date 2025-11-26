In occasione di un evento di lancio che ha visto come assoluti protagonisti gli smartphone della gamma HONOR 500, il produttore cinese HONOR ha presentato ufficialmente il nuovo HONOR Watch X5.

L’ultimo arrivato amplia la gamma di smartwatch che il brand propone sul mercato di casa con una soluzione di fascia economica ma che, al contempo, offre specifice molto interessanti e un display molto generoso.

HONOR Watch X5 è ufficiale

Come anticipato in apertura, HONOR ha presentato per il mercato cinese il nuovo HONOR Watch X5, uno smartwatch di fascia bassa che cerca di sorprendere con un ampio display AMOLED da 1,97 pollici protetto da vetro curvo 2.5D che occupa l’82% della parte frontale.

Il pannello, ben definito, supporta il refresh rate a 60 Hz, l’Always-on Display (AOD) e una funzione che va a riattivare il display sollevando il polso. Lo smartwatch integra poi una vasta gamma di quadranti per consentire agli utenti grandi possibilità di personalizzazione.

Dal punto di vista estetico, HONOR Watch X5 è un classico smartwatch con cassa quadrata, realizzata in lega d’alluminio, spessa 9,99 mm se non si tiene conto della sporgenza che ospita i sensori per la salute. Sul lato destro è presente l’unico pulsante disponibile, integrato in una corona girevole, che supporta pressioni brevi e pressioni prolungate.

Lato connettività abbiamo Bluetooth 5.3, NFC (per i pagamenti) e GPS. Sono integrati anche un microfono e un altoparlante. Lo smartwatch dispone inoltre delle certificazioni IP68 e 5ATM che ne suggeriscono la resistenza ad acqua e polvere, oltre alla possibilità di effettuare sport sott’acqua (a bassa profondità).

HONOR Watch X5 supporta oltre 120 modalità sportive e include un “piano di riduzione del grasso corporeo” potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di gestire il peso, avere una guida personalizzata per allenamento e stretching (pre e post-allenamento) con tanto di feedback vocale in tempo reale.

Anche sul fronte del monitoraggio della salute punta ad essere una soluzione abbastanza completa, perché può tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, analizzare il sonno, effettuare check-up puntuali e monitorare la salute femminile.

È poi presente una suite di funzioni smart che include, tra le varie cose, alcune mini app di intrattenimento e la funzione di scatto remoto dalla fotocamera dello smartwatch. Secondo HONOR, la batteria integrata è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo HONOR Watch X5.

Dimensioni: 45,68 x 40,2 x 9,99 mm (escluso lo spessore dei sensori)

x x (escluso lo spessore dei sensori) Peso: 29 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Cinturino: silicone (nero o bianco) per polsi da 140 mm a 200 mm

(nero o bianco) per polsi da a Materiali: lega di alluminio (cassa), PC+ABS (posteriore), vetro (fronte)

(cassa), (posteriore), (fronte) Certificazioni: IP68 , 5 ATM

, Pulsanti: corona girevole (supporta pressioni brevi/lunghe o rotazione)

(supporta pressioni brevi/lunghe o rotazione) Display: AMOLED da 1,97″ (390 x 450 pixel), 60 Hz

da (390 x 450 pixel), Audio: altoparlante , microfono

, Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , PPG (frequenza cardiaca), barometro

, , , (frequenza cardiaca), Funzionalità: monitoraggio sport (oltre 120 modalità), frequenza cardiaca , sonno , salute femminile

(oltre 120 modalità), , , Connettività: Bluetooth 5.3 , NFC , GPS

, , Autonomia: 14 giorni (tipica) o 5 giorni (con AOD)

(tipica) o (con AOD) Ricarica: magnetica

Compatibilità: Android 9+ e iOS 13+

Immagini dello smartwatch

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di HONOR Watch X5

Giunti alla fine non ci resta che parlare di disponibilità e prezzo del nuovo HONOR Watch X5. Lo smartphone è già acquistabile in Cina, nelle due colorazioni Moonlight White e Phantom Black, al prezzo di 499 yuan (circa 61 euro al cambio attuale).

Non sappiamo se questo dispositivo rimarrà esclusiva del mercato cinese o se verrà “esportato” da altre parti. Anche se ciò avvenisse, non è detto che l’Europa possa rientrare tra i paesi in cui verrà commercializzato.