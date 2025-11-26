La stagione degli acquisti natalizi si avvicina a grandi passi e a quanto pare Perplexity ha deciso di non volersi fare trovare impreparata, andando a potenziare la sua esperienza di shopping basata sull’intelligenza artificiale, così come fatto anche dalle principali rivali Google e OpenAI.

Con un post sul blog ufficiale dell’azienda il team di Perplexity spiega che l’attuale esperienza di shopping attraverso i comuni motori di ricerca non è sufficientemente personalizzabile in base a quelle che sono le proprie esigenze ed è per tale motivo che ha deciso di provare a cambiare la situazione.

La nuova esperienza per lo shoppping online di Perplexity

L’idea è quella di offrire agli utenti una ricerca conversazionale che conosce la loro cronologia, apprende ciò che conta e “passa senza soluzione di continuità dalla scoperta alla decisione”, il tutto consentendo di acquistare ciò che realmente si desidera e non i prodotti che gli inserzionisti vogliono vendere maggiormente.

A dire di Perplexity, gli assistenti IA sono realmente utili ed efficaci quando si riescono ad adattare alle esigenze degli utenti invece di sostituirli, comprendendo le loro intenzioni, ricordando le preferenze e agendo come loro estensioni e lo shopping è proprio uno di quei settori in cui possono avere un impatto notevole.

Anche al fine di non trascurare quelle che sono le esigenze dei commercianti, il team di Perplexity ha stretto una partnership con PayPal, grazie alla quale chi vende avrà piena visibilità sull’identità dei suoi clienti, potrà gestire i resi, fidelizzare i clienti e gestire la relazione post-acquisto, proprio come farebbe sul suo sito.

La nuova esperienza di acquisto Perplexity è disponibile da oggi per i suoi utenti negli Stati Uniti su desktop e Web mentre per iOS e Android arriverà nel corso delle prossime settimane.

Sarà interessante scoprire se tale soluzione verrà estesa anche ad altri Paesi.