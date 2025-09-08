La corsa all’intelligenza artificiale non riguarda solo chatbot e motori di ricerca, ma, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, ha investito pesantemente anche i browser.

Dopo anni di stagnazione in questo segmento, i chatbot di intelligenza artificiale generativa hanno dato slancio a un’ondata di browser alimentata dall’IA che stanno cavalcando il cambio di paradigma nel panorama della ricerca online, dalle classiche ricerche Google alle domande ai chatbot IA, con tutte le conseguenze, positive e negative, che comporta.

Detto questo, il settore dei browser basati su IA non è mai stato così in fermento: pensiamo a Dia, il nuovo prodotto di The Browser Company (l’azienda che ha creato Arc, per intenderci) peraltro recentemente acquisita dal colosso Atlassian, Neon, il browser di Opera che viene definito il primo “browser agentico” alimentato dall’intelligenza artificiale.

A questi prodotti si uniscono i rumor sempre più insistenti di un OpenAI pronto a lanciare un browser IA per sfidare apertamente Google.

Tra questi, uno dei più innovativi è senza dubbio Comet, browser di Perplexity, che al suo interno offre una vera e propria AI agentica in grado di assolvere compiti al posto dell’utente e navigare in maniera indipendente.

Ebbene, PayPal, con una mossa un po’ a sorpresa ha annunciato una partnership proprio con Perplexity AI per portare il browser Comet in anteprima ai suoi clienti, regalando un anno di abbonamento gratuito a Perplexity Pro.

Una promozione valida anche in Italia, che apre l’accesso a uno strumento fino a poco tempo fa riservato a pochissimi utenti.

Dall’accordo con TIM a PayPal: la strategia di Perplexity

Solo poche settimane fa, Perplexity aveva stretto un accordo con TIM, offrendo ai clienti consumer la possibilità di accedere gratuitamente a Perplexity Pro per un anno. Ora la collaborazione con PayPal amplia ulteriormente la platea di utenti che potranno sperimentare il nuovo ecosistema AI.

PayPal è tra le piattaforme di pagamento digitale più diffuse al mondo e garantisce a Perplexity una visibilità senza precedenti. Per l’azienda californiana, che punta a ritagliarsi uno spazio sempre più di rilievo nel mercato delle applicazioni basate sull’AI, si tratta di un canale strategico per fidelizzare gli utenti e prepararli all’arrivo di Comet su grande scala.

Come accennato, Comet non è un browser come gli altri. Disponibile al momento solo su Windows e Mac tramite invito, integra al suo interno un assistente conversazionale che va oltre la semplice ricerca.

Il software è in grado di: leggere e riassumere i contenuti delle pagine web, organizzare automaticamente le schede aperte, proporre modifiche agli appuntamenti in agenda, sintetizzare le e-mail ricevute, suggerire alternative d’acquisto durante lo shopping online e anche molto altro grazie all’assistente agentico.

Insomma, in questo caso l’AI interpreta i contenuti e restituisce all’utente risposte concrete o azioni eseguibili comportandosi non più da assistente passivo che attende l’input/prompt dell’utente ma assume un atteggiamento proattivo.

In origine, Comet era accessibile soltanto agli abbonati al piano Pro da 200 dollari al mese. Con il tempo, Perplexity ha iniziato a estendere la disponibilità anche agli utenti Plus e ora, grazie a PayPal, raggiunge una platea molto più ampia.

Come attivare l’offerta

Per i clienti italiani, attivare i 12 mesi gratuiti di Perplexity Pro e Comet è semplice: basta registrarsi attraverso i canali ufficiali di PayPal, come la landing page dedicata o le comunicazioni via e-mail inviate agli utenti. Una volta completata la procedura, sarà possibile scaricare Comet e iniziare a sperimentarne le funzionalità in anteprima.

Il piano dura un anno, al termine del quale si rinnova automaticamente al costo standard di 20 dollari al mese, ma non manca la possibilità, qualora non interessati, di disattivarlo in qualsiasi momento, così da prevenire qualsiasi addebito.