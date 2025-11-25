Mentre molti attendevano le Nothing Ear (3), il brand ha sorpreso tutti con le nuove Nothing Ear, un’evoluzione che, pur non stravolgendo la formula vincente delle Ear (2), diventa oggi un affare imperdibile. Il momento giusto per acquistarle è arrivato: grazie a una nuova promozione su Amazon, il prezzo crolla a 85€, un calo drastico rispetto ai 129€ di listino. A questa cifra, portarsi a casa un design iconico, una cancellazione del rumore fino a 45 dB e l’audio Hi-Res diventa un’opportunità eccezionale per chi cerca auricolari true wireless di alta qualità senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio cosa offrono e i termini di questa promozione.

Nothing Ear: design iconico e audio ad alta risoluzione

Le cuffiette Nothing Ear mantengono il design trasparente che ha reso celebre il marchio, un’estetica unica e riconoscibile che le distingue dalla massa. Sebbene a prima vista possano sembrare identiche alla generazione precedente, Nothing ha lavorato sui dettagli per perfezionare l’esperienza d’uso. Il case di ricarica possiede una certificazione IP55 contro polvere e getti d’acqua, mentre gli auricolari sono certificati IP54, rendendoli adatti anche per l’attività sportiva. Con un peso di appena 4,6 grammi per auricolare, risultano estremamente comodi anche dopo ore di utilizzo.

Il vero cuore di questi auricolari è la qualità audio. Dotate di un driver custom da 11 mm e un design a doppia camera che migliora il flusso d’aria, le Nothing Ear offrono un suono ricco e dettagliato. Il supporto all’Audio Hi-Res e ai codec avanzati come LDAC e LHDC 5.0 garantisce una riproduzione fedele e senza compromessi. La vera novità risiede nel software: tramite l’app Nothing X, è possibile accedere a un Equalizzatore Avanzato e alla tecnologia Bass Boost 2.0, che permettono una personalizzazione sonora profonda, in grado di soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è stata ulteriormente affinata, raggiungendo una riduzione del rumore ambientale fino a 45 dB. A questo si aggiungono la comoda funzione Dual Connection, per collegare due dispositivi contemporaneamente, e un’autonomia eccellente: fino a 40,5 ore di ascolto totale sfruttando la carica del case, che supporta sia la ricarica USB-C che quella wireless.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Driver custom da 11 mm

Audio Hi-Res (codec LDAC e LHDC 5.0)

Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) intelligente fino a 45 dB

Dual Connection per connettività a due dispositivi

Batteria fino a 40,5 ore di autonomia totale (con case)

Ricarica wireless e USB-C

Certificazione IP54 (auricolari) / IP55 (case)

Per ulteriori dettagli: Recensione Nothing Ear

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Le Nothing Ear sono attualmente disponibili su Amazon al prezzo eccezionale di 85€, una delle cifre più basse mai registrate per questo modello.

Si tratta di un’occasione notevole, considerando il prezzo di listino ufficiale di 129€. Il risparmio netto è di 44€, corrispondente a uno sconto del 34% che le posiziona in una fascia di prezzo estremamente competitiva. A queste condizioni, il rapporto qualità-prezzo diventa quasi imbattibile, rendendole una scelta preferibile rispetto a molti concorrenti più costosi.

L’offerta riguarda entrambe le colorazioni, Bianco e Nero, ma è consigliabile agire in fretta poiché le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente. La promozione è gestita direttamente da Amazon, garantendo così una spedizione rapida (spesso gratuita per gli iscritti a Prime) e un’assistenza clienti affidabile in caso di necessità. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.