Reolink, noto produttore cinese di soluzioni di sicurezza smart per case e azienda, prende parte al Black Friday 2025 proponendo su Amazon e sul sito ufficiale sconti anche superiori al 50% su tantissimi prodotti.

Le offerte saranno attive fino all’1 dicembre 2025 (giorno in cui ricorre il Cyber Monday) per far gola a coloro che cercano videocamere e sistemi di sicurezza per la loro casa. Solo sul sito ufficiale, inoltre, sono attive altre iniziative che consentono di risparmiare ulteriormente fino a 80 euro sugli ordini.

Le migliori offerte Reolink per il Black Friday

Come anticipato in apertura, anche Reolink si è buttata a capofitto nello spirito del Black Friday, proponendo tantissime offerte, sia su Amazon che sul sito ufficiale, fino a lunedì 1 dicembre 2025. Sul sito ufficiale è inoltre possibile usufruire di altre due iniziative:

Sconto extra 30 euro di sconto su ordini di importo superiore ai 500 euro 80 euro di sconto su ordini di importo superiore ai 1.000 euro

Reso esteso fino al 31 gennaio 2026 (in sostanza, pareggia Amazon)

Al netto delle iniziative, il produttore cinese ci ha tenuto a spingere le quattro migliori offerte sulle video camere più smart presenti all’interno del catalogo, compagne imprescindibili per coloro che puntano a rendere più sicura la propria abitazione.

Reolink Elite Floodlight WiFi

Partiamo da Elite Floodlight WiFi, una videocamera da esterno che gode di un campo di visione a 180° grazie a un doppio obiettivo, offre la risoluzione 4K, integra due potenti fari da 3.000 lumen (per garantire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione).

Questa videocamera, che supporta il Wi-Fi 6, integra la tecnologia proprietaria ReoNeura AI, introduce la ricerca video in locale basata sull’IA (direttamente nella videocamera, anche se in beta) tramite l’app Reolink, viene proposta in offerta a 172,49 euro invece dei 229,99 euro previsti dal listino ufficiale.

Reolink Argus PT Ultra con pannello solare

Un’altra soluzione molto interessante è Reolink Argus PT Ultra, una videocamera Wi-Fi da esterno con risoluzione 4K, alimentata a batteria e dotata di un pannello solare, caratteristica che ne migliora sostenibilità ed efficienza.

La videocamera integra faretti e garantisce riprese a colori anche in notturna. Rotazione panoramica di 355° e inclinazione di 140° fanno sì che la copertura sia completa, sconfiggendo la “piaga” degli angoli ciechi. È presente il rilevamento intelligente di persone, veicoli e animali domestici. Argus PT Ultra viene proposta in offerta a 112,99 euro invece dei 179,99 euro richiesti dal listino ufficiale.

Reolink TrackMix PoE

Proseguiamo con Reolink TrackMix PoE, una videocamera cablata da esterno con doppio obiettivo che è in grado di mostrare contemporaneamente (nella stessa schermata) vista panoramica e inquadratura ravvicinata.

Quando rileva un movimento (e il sistema capisce quando esso sia “rilevante”), la videocamera attiva lo zoom e segue il soggetto inquadrato in automatico. Ciò è possibile grazie anche allo zoom ibrido 6x e alla funzione pan & tilt di cui è dotata. Questa videocamera viene proposta in offerta a 139,99 euro invece dei 199,99 euro del prezzo di listino.

Reolink RLC-1010A

La quarta e ultima proposta suggerita direttamente da Reolink è la videocamera da esterni RLC-1010A, proposta in offerta a 54,99 euro invece dei 122,20 euro previsti dal listino (con oltre il 50% di sconto) ma solo sul sito ufficiale.

Tra le peculiarità di questo dispositivo rientrano risoluzione 10 MP (cattura video in 4K), la tecnologia avanzata per il riconoscimento di persone, veicoli e animali, con capacità di distinguere i movimenti rilevanti da quelli “inutili” al fine di ridurre i falsi allarmi e promuovere solo le notifiche mirate.

Ci sono tanti altri prodotti a marchio Reolink in offerta per il Black Friday 2025

Queste quattro sono solo le “migliori” offerte segnalate da Reolink per il Black Friday 2025 ma, tra Amazon e il sito ufficiale, è possibile risparmiare cifre considerevoli su tantissimi altri prodotti del catalogo del produttore cinese.

