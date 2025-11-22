Reolink, noto produttore cinese di soluzioni di sicurezza smart per case e azienda, prende parte al Black Friday 2025 proponendo su Amazon e sul sito ufficiale sconti anche superiori al 50% su tantissimi prodotti.
Le offerte saranno attive fino all’1 dicembre 2025 (giorno in cui ricorre il Cyber Monday) per far gola a coloro che cercano videocamere e sistemi di sicurezza per la loro casa. Solo sul sito ufficiale, inoltre, sono attive altre iniziative che consentono di risparmiare ulteriormente fino a 80 euro sugli ordini.
Le migliori offerte Reolink per il Black Friday
Come anticipato in apertura, anche Reolink si è buttata a capofitto nello spirito del Black Friday, proponendo tantissime offerte, sia su Amazon che sul sito ufficiale, fino a lunedì 1 dicembre 2025. Sul sito ufficiale è inoltre possibile usufruire di altre due iniziative:
- Sconto extra
- 30 euro di sconto su ordini di importo superiore ai 500 euro
- 80 euro di sconto su ordini di importo superiore ai 1.000 euro
- Reso esteso fino al 31 gennaio 2026 (in sostanza, pareggia Amazon)
Al netto delle iniziative, il produttore cinese ci ha tenuto a spingere le quattro migliori offerte sulle video camere più smart presenti all’interno del catalogo, compagne imprescindibili per coloro che puntano a rendere più sicura la propria abitazione.
Reolink Elite Floodlight WiFi
Partiamo da Elite Floodlight WiFi, una videocamera da esterno che gode di un campo di visione a 180° grazie a un doppio obiettivo, offre la risoluzione 4K, integra due potenti fari da 3.000 lumen (per garantire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione).
Questa videocamera, che supporta il Wi-Fi 6, integra la tecnologia proprietaria ReoNeura AI, introduce la ricerca video in locale basata sull’IA (direttamente nella videocamera, anche se in beta) tramite l’app Reolink, viene proposta in offerta a 172,49 euro invece dei 229,99 euro previsti dal listino ufficiale.
Reolink Argus PT Ultra con pannello solare
Un’altra soluzione molto interessante è Reolink Argus PT Ultra, una videocamera Wi-Fi da esterno con risoluzione 4K, alimentata a batteria e dotata di un pannello solare, caratteristica che ne migliora sostenibilità ed efficienza.
La videocamera integra faretti e garantisce riprese a colori anche in notturna. Rotazione panoramica di 355° e inclinazione di 140° fanno sì che la copertura sia completa, sconfiggendo la “piaga” degli angoli ciechi. È presente il rilevamento intelligente di persone, veicoli e animali domestici. Argus PT Ultra viene proposta in offerta a 112,99 euro invece dei 179,99 euro richiesti dal listino ufficiale.
Reolink TrackMix PoE
Proseguiamo con Reolink TrackMix PoE, una videocamera cablata da esterno con doppio obiettivo che è in grado di mostrare contemporaneamente (nella stessa schermata) vista panoramica e inquadratura ravvicinata.
Quando rileva un movimento (e il sistema capisce quando esso sia “rilevante”), la videocamera attiva lo zoom e segue il soggetto inquadrato in automatico. Ciò è possibile grazie anche allo zoom ibrido 6x e alla funzione pan & tilt di cui è dotata. Questa videocamera viene proposta in offerta a 139,99 euro invece dei 199,99 euro del prezzo di listino.
Reolink RLC-1010A
La quarta e ultima proposta suggerita direttamente da Reolink è la videocamera da esterni RLC-1010A, proposta in offerta a 54,99 euro invece dei 122,20 euro previsti dal listino (con oltre il 50% di sconto) ma solo sul sito ufficiale.
Tra le peculiarità di questo dispositivo rientrano risoluzione 10 MP (cattura video in 4K), la tecnologia avanzata per il riconoscimento di persone, veicoli e animali, con capacità di distinguere i movimenti rilevanti da quelli “inutili” al fine di ridurre i falsi allarmi e promuovere solo le notifiche mirate.
Ci sono tanti altri prodotti a marchio Reolink in offerta per il Black Friday 2025
Queste quattro sono solo le “migliori” offerte segnalate da Reolink per il Black Friday 2025 ma, tra Amazon e il sito ufficiale, è possibile risparmiare cifre considerevoli su tantissimi altri prodotti del catalogo del produttore cinese.
Alcuni esempi:
- Reolink 4K Telecamera WiFi Interno PTZ, Zoom Ottico 3x, WiFi 6 Dual-Band, Auto-Tracking, Videocamera Sorveglianza con Rilevamento Persona/Animali/Pianto, Modalità Privacy, Baby Monitor, E1 Zoom – in offerta a 69,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Reolink 16MP Poe Telecamera Esterno, Doppio Obiettivo per Vista Panoramica a 180°, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Audio Bidirezionale, Faretti, Supporta Registrazione Continua 24/7, Duo 3 Poe – in offerta a 132,99 euro invece di 199,99 euro su Amazon
- Reolink Lumus Pro telecamera da esterno, compatta, 4K, Wi-Fi 6, visione nottuna, rilevamento smart – in offerta a 62,99 euro invece di 99,99 euro sul sito ufficiale
- Reolink Video Doorbell PoE, campanello smart, videocamera 2K+, cablato (PoE), IP65, rilevamento smart – in offerta a 84,99 euro invece di 115,99 euro sul sito ufficiale
- Reolink Home Hub Pro, centro sicurezza wireless, Wi-Fi 6, HDD da 2 TB, supporta fino a 24 telecamere, crittografia in locale senza costi aggiuntivi – in offerta a 224,99 euro invece di 299,99 euro sul sito ufficiale
Siamo nel primo weekend del Black Friday 2025
Reolink è solo uno dei brand che ha deciso di proporre promozioni in occasione del Black Friday, periodo che (come previsto) si sta rivelando veramente ricco di offerte e che durerà ancora tutta la prossima settimana: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
