Anche se mancano ancora diversi giorni al Black Friday, che ricordiamo quest’anno ricorre venerdì 28 novembre, sono già iniziate da un paio di giorni le promozioni su Amazon, la piattaforma più amata dagli utenti della Rete per effettuare i propri acquisti. In questi giorni vi accompagneremo con una serie di selezioni per aiutarvi a non perdervi nemmeno una delle migliaia di occasioni disponibili.

Shelly è un brand che ai più potrebbe essere sconosciuto ma che è uno dei cardini su cui si poggia buona parte di una smart home. I suoi interruttori WiFi a relè sono una vera manna dal cielo per chi vuole rendere intelligenti anche dispositivi che non lo sono nativamente. Accendere l’aspiratore del bagno, una luce, una lampada, regolare la luminosità o aprire le tende, tutto è possibile grazie a un dispositivo Shelly, un brand che dispone di un ecosistema decisamente ampio.

Non solo i relè, disponibili anche nelle versioni Mini per essere inseriti all’interno di qualsiasi scatola elettrica, ma anche sensori di temperatura, interruttori da parete o da fissare dove vi possono tornare più comodi, pulsanti, dimmer e relè con misuratore di potenza per avere sempre sotto controllo i consumi della casa e capire quali sono gli elementi più energivori.

Gli sconti, come è lecito attendersi in questo periodo, sono decisamente interessanti e toccano anche il 30% rispetto al prezzo più basso rispetto al resto dell’anno, ancora più alti se ci riferiamo al prezzo di listino. Ecco dunque la nostra selezione, più in basso invece trovate numerose altre offerte suddivise per categoria, così potrete trovare altri prodotti in promozione in questi giorni.

Offerte per categoria

Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 1

﻿Notebook
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 2

Smartphone
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 3

IPhone e iPad
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 4

Tablet
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 5

Smartwatch
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 6

Apple Watch
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 7

Smartband
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 8

Cuffie
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 9

Monitor
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 10

Mouse
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 11

Tastiere
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 12

Componenti PC
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 13

SSD
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 14

Modem Router
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 15

Speaker
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 16

Smart Home
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 17

TV
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 18

PS e Giochi
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 19

Xbox e Giochi
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 20

Nintendo
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 21

Power Bank
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 22

Mobilità Elettrica
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 23

Droni
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 24

Action Cam
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 25

Fotocamere
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 26

Robot Aspirapolvere
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 27

Dispositivi Amazon
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 28

Friggitrici ad aria
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 29

Spazzolini Smart
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 30

Telecamere
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 31

Roomba
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 32

Apple
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 33

Samsung
Black Friday
Casa sempre più automatizzata con le offerte del Black Friday di Shelly 34

Honor
Black Friday