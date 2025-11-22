Anche se mancano ancora diversi giorni al Black Friday, che ricordiamo quest’anno ricorre venerdì 28 novembre, sono già iniziate da un paio di giorni le promozioni su Amazon, la piattaforma più amata dagli utenti della Rete per effettuare i propri acquisti. In questi giorni vi accompagneremo con una serie di selezioni per aiutarvi a non perdervi nemmeno una delle migliaia di occasioni disponibili.

Shelly è un brand che ai più potrebbe essere sconosciuto ma che è uno dei cardini su cui si poggia buona parte di una smart home. I suoi interruttori WiFi a relè sono una vera manna dal cielo per chi vuole rendere intelligenti anche dispositivi che non lo sono nativamente. Accendere l’aspiratore del bagno, una luce, una lampada, regolare la luminosità o aprire le tende, tutto è possibile grazie a un dispositivo Shelly, un brand che dispone di un ecosistema decisamente ampio.

Non solo i relè, disponibili anche nelle versioni Mini per essere inseriti all’interno di qualsiasi scatola elettrica, ma anche sensori di temperatura, interruttori da parete o da fissare dove vi possono tornare più comodi, pulsanti, dimmer e relè con misuratore di potenza per avere sempre sotto controllo i consumi della casa e capire quali sono gli elementi più energivori.

Gli sconti, come è lecito attendersi in questo periodo, sono decisamente interessanti e toccano anche il 30% rispetto al prezzo più basso rispetto al resto dell’anno, ancora più alti se ci riferiamo al prezzo di listino. Ecco dunque la nostra selezione, più in basso invece trovate numerose altre offerte suddivise per categoria, così potrete trovare altri prodotti in promozione in questi giorni.

