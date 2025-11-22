Anche se mancano ancora diversi giorni al Black Friday, che ricordiamo quest’anno ricorre venerdì 28 novembre, sono già iniziate da un paio di giorni le promozioni su Amazon, la piattaforma più amata dagli utenti della Rete per effettuare i propri acquisti. In questi giorni vi accompagneremo con una serie di selezioni per aiutarvi a non perdervi nemmeno una delle migliaia di occasioni disponibili.
Shelly è un brand che ai più potrebbe essere sconosciuto ma che è uno dei cardini su cui si poggia buona parte di una smart home. I suoi interruttori WiFi a relè sono una vera manna dal cielo per chi vuole rendere intelligenti anche dispositivi che non lo sono nativamente. Accendere l’aspiratore del bagno, una luce, una lampada, regolare la luminosità o aprire le tende, tutto è possibile grazie a un dispositivo Shelly, un brand che dispone di un ecosistema decisamente ampio.
Non solo i relè, disponibili anche nelle versioni Mini per essere inseriti all’interno di qualsiasi scatola elettrica, ma anche sensori di temperatura, interruttori da parete o da fissare dove vi possono tornare più comodi, pulsanti, dimmer e relè con misuratore di potenza per avere sempre sotto controllo i consumi della casa e capire quali sono gli elementi più energivori.
Gli sconti, come è lecito attendersi in questo periodo, sono decisamente interessanti e toccano anche il 30% rispetto al prezzo più basso rispetto al resto dell’anno, ancora più alti se ci riferiamo al prezzo di listino. Ecco dunque la nostra selezione, più in basso invece trovate numerose altre offerte suddivise per categoria, così potrete trovare altri prodotti in promozione in questi giorni.
-
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM, Wi-Fi & LAN Interruttore Intelligente Relé Bifase, 2 Canali x 16А,Tende, Persiane, Tapparelle, per Guida DIN, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home
-
Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero
-
Shelly EM Gen3 + Trasformatore di Corrente da 50A, Misuratore di Energia Smart Wi-Fi con Relè di Controllo Contattore, Domotica, Alexa e Google, Nessun Hub Richiesto, Monitoraggio dei Consumi
-
-11%
Shelly Pro Dimmer 2PM, Dimmer Smart Wi-Fi & LAN a 2 Canali con Misurazione dei Consumi, 200W per Canale, Domotica, Montaggio su Guida DIN, Alexa e Google Home, Nessun Hub Richiesto
-
-11%
Shelly Shutter - Wi-Fi Interruttore a Relè Intelligente, 2 Canali, 4A, Monitora il Consumo di Energia, Tende & Tapparelle, Domotica, Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto, Alexa e Google Home
-
-18%
Shelly Plus RGBW PM, Controller Wi-Fi per Strisce LED, 12V o 24VDC, 3 Profili di Illuminazione, Misurazione dei Consumi, Dimmer per Luce Bianca o Colorata, Nessun Hub Richiesto, Alexa e Google Home
-
Shelly Pro 3EM Switch Add-On | Espandi le funzionalità del Pro 3EM con Contatti Puliti da 2 A | Controllo Contattore | Montaggio su Guida DIN | Domotica | App iOS e Android | Nessun Hub Richiesto
-
-1%
Shelly BLU H&T Avorio, Sensore Bluetooth di Temperatura e Umidità, Termometro e Igrometro Smart per Interni/Esterni, Certificato IP54, Storico Dati, Modalità Beacon, Gateway Richiesto
-
-2%
Shelly BLU Button Tough Nero, Pulsante Bluetooth per Scene Smart, Domotica, Certificato IP54, Ampia Portata (10–30m), Fino a 4 Click Preimpostati, Telecomando, Gateway Richiesto, Protocollo BTHome
-
-5%
Shelly BLU H&T Moka, Sensore Bluetooth di Temperatura e Umidità, Termometro e Igrometro Smart per Interni/Esterni, Certificato IP54, Storico Dati, Modalità Beacon, Gateway Richiesto
-
-5%
Shelly BLU H&T Nero, Sensore Bluetooth di Temperatura e Umidità, Termometro e Igrometro Smart per Interni/Esterni, Certificato IP54, Storico Dati, Modalità Beacon, Gateway Richiesto
-
Shelly BLU RC Button 4, Interruttore di Controllo Remoto Smart Bluetooth, Wireless, Attivazione Azioni con Pressioni Multiple, Domotica, Тelecomando, Alexa e Google Home, Gateway Richiesto
-
-13%
Shelly BLU Wall Switch 4 Stand Alone,Interruttore di Controllo Remoto Smart Bluetooth,Wireless,Attivazione Azioni con Pressioni Multiple,Domotica, Тelecomando, Alexa e Google Home, Gateway Richiesto
Offerte per categoria
