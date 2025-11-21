La settimana del Black Friday Amazon è partita col botto. Nelle scorse ore abbiamo già visto moltissime offerte per il mondo PC, in primis componenti e notebook, ma quest’anno le promozioni sono tante anche per i monitor e in particolare per le soluzioni destinate ai gamer.
Come al solito abbiamo selezionato per voi le offerte più vantaggiose e valide sotto il profilo tecnico, senza dimenticare nessuna fascia di utenza, partendo dal segmento di fascia bassa per arrivare ai modelli più costosi per chi non cerca compromessi.
Indice:
Migliori monitor da gaming in offerta per il Black Friday
Trovare il monitor più adatto alla nostra build non è complicato, questo ovviamente se conosciamo bene le nostre esigenze e sappiamo bilanciare bene le specifiche del display con il nostro PC e in particolare con la scheda grafica.
Se avete qualche dubbio a proposito vi consigliamo la nostra guida dedicata, mentre non bisogna omettere che il budget sicuramente fa la differenza, motivo per cui è importante “saper scegliere”.
Per comodità abbiamo stilato due selezioni, una per i monitor da gaming e una per quelli che possiamo definire monitor “non gaming”, soluzioni che possono includere display professionali, ma anche per ambiti domestici o ufficio (non impegnativi).
Monitor da gaming in offerta per il Black Friday
- MSI MAG 272F 27″, FHD 200 Hz, disponibile a 99 euro invece di 199 euro
- MSI G272QPF E2 27″ WQHD 180 Hz, disponibile a 149 euro invece di 299 euro
- MSI MPG 271QRX QD-OLED 27, OLED Quantum Dot Quad-HD 360Hz, disponibile a 542,56 euro invece di 999 euro
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 27″, WOLED 1440p a 240 Hz, disponibile a 479 euro invece di 799 euro
- Samsung Odyssey OLED G9 Curvo 49″, 5120×1440 (DQHD) 144 Hz, disponibile a 796,99 euro invece di 1.299 euro
- MSI MAG 321CUPDF 32″, UHD 160 Hz , disponibile a 349 euro invece di 599 euro
- Alienware AW2725QF 27″, 4K UHD 180 Hz, disponibile a 327,01 euro invece di 529 euro
- KTC Curvo 1500R 24″, FHD 180 Hz, disponibile a 88,91 euro invece di 129,99 euro
- AOC Q27G42ZE 27″, Quad-HD 240 Hz, disponibile a 159 euro invece di 229 euro
- ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34”, WQHD 180 Hz, disponibile a 265 euro invece di 359 euro
- AOC Agon PRO AG346UCD 34″, OLED WQHD 175 Hz, disponibile a 543,90 euro invece di 659 euro
- LG UltraGear 34GS95QE 34″, OLED WQHD 240 Hz, disponibile a 624,99 euro invece di 729,99 euro
- LG UltraGear 34GP63AP 34″, WQHD 160 Hz, disponibile a 254,99 euro invece di 296 euro
- LG UltraGear OLED 34GS95QE 34″, OLED WQHD 240 Hz, disponibile a 659,99 euro invece di 799 euro
- ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS 26,5″, QD-OLED (Quad-HD 280 Hz, disponibile a 529 euro invece di 699 euro
- Samsung Odyssey Neo G9 Curvo 57″, Dual UHD 7680x2160P 240 Hz, disponibile a 1.629 euro invece di 2.499 euro
- ASUS ROG Strix XG32WCS 32”, QHD 180 Hz, disponibile a 279 euro invece di 359 euro
- MSI G255F 24,5″, FHD 180 Hz, disponibile a 89 euro invece di 151,99 euro
Monitor per lavorare in offerta su Amazon
- MSI PRO MP161 E215,6″, FHD 60 Hz, disponibile a 89 euro invece di 179 euro
- MSI PRO MP273A 27″, FHD 100 Hz, disponibile a 79 euro invece di 139,99 euro
- LG 24MS550 24″, FHD 100 Hz, disponibile a 69,99 euro invece di 109,99 euro
- Samsung Smart Monitor M8 32″, UHD 60 Hz, disponibile a 499,99 euro invece di 749 euro
- Philips 24E2N1100LB 24″, FHD 100 Hz, disponibile a 59,90 euro invece di 84,90 euro
- MSI Modern MD272UPSW 27”, 4K UHD 60 Hz, disponibile a 279 euro invece di 399 euro
- AOC U27B3A 27″, UHD 60 Hz, disponibile a 149 euro invece di 209 euro
- Dell S2721QSA 27″, UHD 60 Hz, disponibile a 271,15 euro invece di 319 euro
- BenQ RD280UA 28.2″, 4K+ 60 Hz, disponibile a 510,89 euro invece di 649 euro
- AOC U32U3CV Graphic Pro 32″, UHD 60 Hz, disponibile a 495 euro invece di 599 euro
- MSI PRO MP341CQ 34″, UWQHD 100 Hz, disponibile a 235,99 euro invece di 273,99 euro
- LG 27UP650K 27″, 4K UHD 60 Hz, disponibile a 194,99 euro invece di 222,90 euro
- ASUS ProArt PA248QV 24.1”, FHD 60 Hz, disponibile a 165,95 euro invece di 188,89 euro
- ASUS ProArt PA279CRV, 27” 4K 60 Hz, disponibile a 374,50 euro invece di 419 euro
