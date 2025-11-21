La settimana del Black Friday Amazon è partita col botto. Nelle scorse ore abbiamo già visto moltissime offerte per il mondo PC, in primis componenti e notebook, ma quest’anno le promozioni sono tante anche per i monitor e in particolare per le soluzioni destinate ai gamer.

Come al solito abbiamo selezionato per voi le offerte più vantaggiose e valide sotto il profilo tecnico, senza dimenticare nessuna fascia di utenza, partendo dal segmento di fascia bassa per arrivare ai modelli più costosi per chi non cerca compromessi.

Migliori monitor da gaming in offerta per il Black Friday

Trovare il monitor più adatto alla nostra build non è complicato, questo ovviamente se conosciamo bene le nostre esigenze e sappiamo bilanciare bene le specifiche del display con il nostro PC e in particolare con la scheda grafica.

Se avete qualche dubbio a proposito vi consigliamo la nostra guida dedicata, mentre non bisogna omettere che il budget sicuramente fa la differenza, motivo per cui è importante “saper scegliere”.

Per comodità abbiamo stilato due selezioni, una per i monitor da gaming e una per quelli che possiamo definire monitor “non gaming”, soluzioni che possono includere display professionali, ma anche per ambiti domestici o ufficio (non impegnativi).

Monitor da gaming in offerta per il Black Friday