Tra le tantissime promozioni messe in campo da MSI per il Black Friday 2025 spicca senza dubbio il MAG 274QRF QD E2, uno dei monitor da gaming più ricercati nel catalogo dell’azienda per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Per l’occasione su Amazon c’è un’offerta secondo noi da non perdere, soprattutto se anche voi state cercando un nuovo monitor per giocare da accoppiare a una GPU di fascia medio/alta. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

MSI MAG 274QRF QD E2 a un prezzo imbattibile su Amazon

MSI MAG 274QRF QD E2 è un display ottimizzato per i gamer più esigenti, del resto rientra non a caso nella gamma MSI Arsenal Gaming. Si tratta di un monitor interessante e allettante per i gamer più esigenti perché coniuga una diagonale da 27 pollici a una risoluzione di 2.560×1.440 pixel, ovvero a oggi il miglior compromesso per un giocatore che punta anche a un alto refresh-rate.

Da questo punto di vista, il monitor MSI abbina una frequenza di aggiornamento di 180 hertz, il che ci obbliga ad abbinarci una scheda grafica di livello, o comunque in grado di garantire un frame-rate di 180 FPS a risoluzione Quad-HD, in modo da sfruttare al meglio il supporto di sincronizzazione tra GPU e display AMD FreeSync Premium. Una buona scelta potrebbe essere una GeForce RTX 5070 Ti o ancora meglio una GeForce RTX 5080 come la versione MSI INSPIRE 3X OC in offerta in queste ore.

Non solo prestazioni per questo monitor che risulta anche rapidissimo con un tempo di risposta pari a 1 ms GtG, una caratteristica legata senza dubbio al pannello di tipo Rapid IPS, molto valido anche in quanto a resa cromatica (DCI-P3 98%) e angoli di visione ampi (178°/178°).

Vista la tecnologia IPS, i 400 nit di picco di luminosità dichiarati sono abbastanza buoni, mentre se parliamo di connettività a bordo non mancano Display Port e HDMI. A chiudere il tutto poi ritroviamo il classico design MSI MAG, aggressivo al punto giusto, con stand ergonomico e soprattutto con illuminazione RGB personalizzabile attraverso l’app dedicata.

Come anticipato sopra, per il Black Friday 2025 il monitor MSI MAG 274QRF QD E2 è scontato del 60%, quindi dai 399 euro di listino sarà possibile portarselo a casa con soli 159 euro.