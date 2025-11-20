Aqara arricchisce ancora la sua gamma di prodotti: l’ultimo arrivato è il Termostato da Radiatore W600, un accessorio pensato per integrarsi al meglio all’interno di un ecosistema smart e per garantire la compatibilità con tutte le principali piattaforme del settore. Il nuovo prodotto di Aqara è già acquistabile, anche su Amazon, con la possibilità di sfruttare uno sconto lancio sicuramente interessante. In aggiunta, c’è il debutto anche di Aqara Hub M200. I prodotti in questione non sono novità assolute in quanto sono stati svelati lo scorso settembre all’IFA. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

Una novità di grande interesse

Il nuovo Termostato da Radiatore W600 è stato svelato da Aqara in occasione di IFA 2025 ed è ora pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato puntando sulla possibilità di utilizzo dei protocolli Zigbee e Thread. Sfruttando la modalità Zigbee, inoltre, è possibile accedere a funzionalità uniche e alla compatibilità con Matter, in caso di connessione a un hub Aqara. In modalità Thread, invece, è possibile sfruttare l’integrazione diretta con ecosistemi compatibili con Matter come Apple Home, Google Home, Alexa e Home Assistant.

Il dispositivo è pensato per garantire una gestione “smart” del riscaldamento e, quindi, può spegnere il riscaldamento quando abbinato a un sensore per porte e finestre Aqara che rileva la presenza di una porta o di una finestra aperta. In abbinamento a un sensore di movimento Aqara, invece, il termostato può spegnere il riscaldamento quando, per un certo periodo di tempo, non rileva alcun movimento. Da segnalare la possibilità di integrazione con un sensore di temperatura e umidità Aqara, per regolare in modo preciso la temperatura. È possibile creare programmi di riscaldamento personalizzati, con fino a 7 fasce orarie. L’autonomia non sarà un problema visto che con la batteria integrata il sensore è in grado di offrire fino a 2 anni di utilizzo.

Il nuovo Termostato da Radiatore W600 di Aqara è disponibile da questa settimana in Italia, con un prezzo scontato a 49,99 euro. Il dispositivo è acquistabile anche su Amazon con la possibilità di ottenere uno sconto del 15% al check-out che porta il prezzo fino a 42,49 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

>> Acquista il Termostato da Radiatore W600 di Aqara su Amazon <<

C’è anche il nuovo Aqara Hub M200

Il nuovo hub che va ad arricchire la gamma Aqara può collegare e gestire fino a 40 dispositivi Thread e 40 dispositivi Aqara Zigbee simultaneamente. Funzionando come Matter Controller, inoltre, il dispositivo permette di gestire e automatizzare i dispositivi di terze parti compatibili con Matter tramite l’app Aqara Home.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzo come Matter Bridge per i prodotti Aqara Zigbee, consentendone l’integrazione senza soluzione di continuità nei principali ecosistemi Matter di terze parti, tra cui Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant e SmartThings.

Aqara Hub M200 è dotato di un altoparlante integrato, supporta la connettività Wi-Fi dual band e può contare su una porta Ethernet. Sfruttando l’IR blaster integrato a 360° può, inoltre, rilevare l’uso e lo stato del telecomando e può essere utilizzato come termostato AC quando viene associato a un sensore di temperatura e umidità Aqara.

Il dispositivo consente l’abilitazione di automazioni locali tra dispositivi Aqara e dispositivi Matter di terze parti all’interno del sistema smart home, eliminando la dipendenza dal cloud e riducendo al minimo la latenza. Il nuovo Hub M200 è disponibile da subito con un prezzo di 59,99 euro ed è acquistabile anche su Amazon:

>> Acquista il nuovo Aqara Hub M200 su Amazon <<