Berlino è stata ancora una volta la cornice scelta da Aqara, brand leader nel mercato della smart home, per presentare le sue novità più interessanti, destinate ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Cathy You, Senior Vice President of Global Business and Strategy per Aqara, ha così commentato l’ondata do novità:

“In Aqara vediamo l’intelligenza spaziale come la nuova frontiera per la tecnologia dedicata alla smart home w siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa evoluzione. La nostra dimostrazione a IFA sottolinea come i sensori evoluti, gli approfondimenti realizzato con l’ausilio della IA e le automazioni contestualizzate possano lavorare insieme per creare ambienti sempre più intelligenti, che si tratti di smart home, uffici, alberghi, negozi o servizi pubblici, in grado non solo di rispondere alle richieste dell’utente ma dii anticiparne le esigenze e adattarsi alle sue necessità.”

Le novità annunciate in queste ore includono, tra gli altri, Doorbell Camera G400 (wired), Radiator Thermostat W600, la nuova serie H2 di prese da muro e da parete per i mercati europei, il nuovo Hub M200 e il futuristico Edge Hub M300 con il nuovo software Aqara Studio Connect.

Sicurezza domestica

Cresce il portfolio di prodotti Aqara dedicati alla sicurezza, a partire da Doorbell Camera G400 (Wired), che offre una sorveglianza continua alla porta di ingresso. È dotata di certificazione IP65 per essere utilizzata anche all’aperto, e può essere alimentata sia tramite PoE sia con un alimentatore a bassa tensione (8-24V AC/DC). Il nuovo campanello intelligente utilizza un sensore 2K e copertura integrale della figura umana, per assicurarsi che nessun dettaglio possa sfuggire.

Utilizza una intelligenza artificiale basata sul cloud per riconoscere volti, pacchi, veicoli e animali, mentre il riconoscimento delle persone e dei movimenti avviene tramite gli algoritmi presenti sul dispositivo. A IFA 2025 sono stati mostrati anche Camera G510, la prima telecamera da esterno di Aqara alimentata a batteria, con sensore 2,5K, pannello solare e una batteria da 1.400 mAh e IA sul dispositivo per riconoscere persone, pacchi e veicoli.

Home Station 410 è invece un hub IoT multifunzionale pensato per diventare il centro della sicurezza domestica, capace di estendere la copertura e l’autonomia delle telecamere di casa, offrendo allo stesso tempo un ampio spazio di archiviazione che può essere ulteriormente espanso con hard disk, SSD o schede microSD, per offrire una registrazione 24/7. E ovviamente diventa anche un hub Matter, per collegare i dispositivi Aqara agli ecosistemi di terze parti.

Efficienza energetica

Aqara Radiator Thermostat W600 è la nuova valvola termostatica pensata per semplificare il controllo della temperatura in casa, con la possibilità di pianificarne il funzionamento e creare numerose automazioni, usandolo in combinazione, ad esempio con Aqara W100. Il nuovo dispositivo, che supporta la connettività Thread e Zigbee, ha una autonomia che raggiunge i due anni e un’ampia compatibilità con le valvole usate sui termosifoni.

La serie Aqara H2 si espande con nuovi elementi specifici per il mercato europeo e per quello britannico, con nuove prese smart da interno e da esterno, utili per rendere intelligenti anche vecchi elettrodomestici, e una nuova ciabatta, il cui prototipo è stato mostrato in anteprima proprio in questa occasione. Tutti i nuovi prodotti di questa linea supportano la connettività Thread e Zigbee e permettono di monitorare i consumi, così da poter creare automazioni ancora più evolute.

Nuovi Hub

Aqara porta anche nuovi hub a Berlino, a partire da Hub M200, una soluzione multiprotocollo che funziona come controller Matter, Thread Border Router, Matter Bridge per i dispositivi Aqara dotati di protocollo Zigbee, ed emettitore a infrarossi a 360 gradi. Supporta inoltre Thread, WiFi a doppia banda, Ethernet e Bluetooth, coì da permetter di controllare una vasta gamma di accessori di ogni tipo.

La novità più interessante però si chiama Aqara Edge Hub M300, che abbinata al nuovo Aqara Studio Connect offre una interoperabilità attraverso dispositivi, sistemi e protocolli presenti nei mercati professionali. Il nuovo hub può contare su una connettività senza precedenti, a partire da Zigbee, Thread, WiFi, Ethernet e Bluetooth, per gestire i dispositivi Aqara e quelli compatibili con lo standard Matter.

Può inoltre gestire dispositivi che lavorano su KNX IP, BACnet e Modbus TCP, creando un ponte verso ecosistemi esterni come KNX, Control4, Josh AI e Nice, oltre ai più conosciuti ecosistemi Matter come Google Home, Apple Home e Alexa. Il nuovo hub è stato pensato per garantire il controllo locale anche nei momenti in cui manca il collegamento Internet, utilizzano la rete locale per le proprie attività.

Aqara Studio Connect, con la sua interfaccia web, semplifica l’installazione e la gestione dei dispositivi, una soluzione ideale per gli integratori che possono gestire l’intero sistema senza dover ricorrere a software addizionali. La possibilità di accedere da remoto per gestire i dispositivi, insieme al nuovo editor per le automazioni, basato sulla gestione dei flussi di attività, sono tra i punti di forza della nuova piattaforma. Non sono richieste skill di programmazione per gestire l’interfaccia, che risulta quindi perfettamente comprensibile anche da chi non ha particolari competenze.

La piattaforma supporta fino a 500 dispositivi connessi, risultando quindi ideale per uso domestico, per piccoli condomini o per attività commerciali su piccole superfici.

Aqara Home e Home Guardian

Oltre alle novità hardware Aqara ha annunciato anche diverse novità nei propri software, a partire da un nuovo sensore virtuale in Aqara Home che utilizza i dati raccolti da sensori esistenti, come quelli di contatto, movimento e presenza, per gestire al meglio le informazioni relative all’occupazione di una determinata stanza, sfruttando anche l’intelligenza artificiale.

Il motore che gestisce le automazioni è stato pesantemente aggiornato per supportare la logica Quando-Se-Allora, che semplifica la creazione di automazioni più complesse ed efficaci. Inoltre è possibile controllare i dispositivi della propria rete domestica anche quando manca il collegamento Internet o i servizi cloud di Aqara non sono raggiungibili, migliorando la responsività dei dispositivi connessi, ad esempio, a un Hub M3.

Home Guardian infine di arricchisce di nuove capacità basate sul cloud che permettono di riconoscere volti, pacchi, animali, ma anche il fuoco, così da realizzare un sistema di protezione proattiva e migliorare la sicurezza domestica. La piattaforma utilizza inoltre dei modelli di linguaggio visivi per creare dei riassunti video e rendere più semplice la ricerca attraverso semplici domande in linguaggio naturale.