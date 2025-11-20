Con lo scoccare della mezzanotte è ufficialmente iniziata la fase clou del Black Friday 2025, una delle occasioni più allettanti per acquistare nuovi prodotti (tecnologici e non) in vista del periodo natalizio, per fare qualche affare o, perché no, per togliersi qualche sfizio. Oltre ai prodotti nuovi, c’è sempre più spazio anche per i prodotti usati che Amazon include nella sezione Amazon Seconda Mano.

Per celebrare questo periodo ricco di offerte, il colosso dell’e-commerce propone un extra sconto sui prodotti usati (anche resi e pari al nuovo), già proposti a prezzi spesso più convenienti rispetto alle controparti nuove, dando ai propri clienti un’ulteriore occasione di portare a casa veri e propri affari.

Amazon Seconda Mano: 20% di sconto per il Black Friday

Non c’è due senza tre: a stretto giro di posta rispetto alla scadenza della precedente promozione (che a sua volta sostituiva quella di inizio mese), Amazon torna a proporre nuovamente la promozione con sconto su una selezione di prodotti resi che fanno parte della sezione Amazon Seconda Mano del marketplace.

La promozione, partita dalla mezzanotte di oggi (20 novembre 2025) e attiva fino alle 23:59 del 01/12/2025 (giorno in cui ricorre il Cyber Monday), è però più interessante della precedente perché lo sconto sale al 20%.

Questo sconto del 20% sarà aggiunto direttamente al checkout (quindi nella pagina del pagamento) e non verrà mostrato né nelle pagine dei prodotti né dal totale mostrato nel carrello. L’importante è che i prodotti che state acquistando siano idonei.

Dettagli della promozione: Prodotti Amazon Seconda Mano compatibili con il 20% di sconto al checkout Termini e condizioni: Dalle 00:00 del 20/11/2025, alle 23:59 del 01/12/2025 i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni. Come acquistare i prodotti in sconto? Trovare il prodotto idoneo (da questa selezione)

Scegliere la versione giusta del prodotto

Aggiungere il prodotto al carrello

Procedere con il pagamento per visualizzare lo sconto

Il Black Friday 2025 entra nel vivo

Questa promozione sui prodotti Amazon Seconda Mano è solo una delle tantissime promozioni che Amazon (e non solo) hanno messo in campo in questo periodo veramente ricco di offerte.

