Luna, azienda health-tech di nuoca generazione, ha annunciato oggi due importanti aggiornamenti per Luna Ring Gen 2 (qui trovate la nostra recensione completa). Arrivano infatti la misurazione dei biomarker on-demand e Timeline, die novità che cambiano decisamente le carte in tavola rispetto agli smart ring tradizionali, visto che oltre a raccogliere i dati è possibile comprenderne al meglio il significato.

Conoscere meglio il proprio corpo

La prima novità è quella relativa alla misurazione on-demand di alcuni parametri vitali, per conoscere i valori senza dover aspettare che l’algoritmo effettui le misurazioni. In questo modo è possibile conoscere immediatamente il valore della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue SpO2, la temperatura cutanea e il livello di stress. In questo modo potete sapere come state prima di una riunione importante, o capire se è stato il caffè appena bevuto a mettervi addosso il senso di ansia, tutto senza attendere.

La seconda interessante novità si chiama invece Timeline, ed è pensata per fare la differenza rispetto alla concorrenza. Gli smart ring infatti ci dicono quanto abbiamo dormito, quanti passi abbiamo percorso ogni giorno, la frequenza cardiaca e molto altro. Ma la Timeline va ben oltre, tenendo traccia di tutto quello che accade durante la giornata: cosa abbiamo mangiato, come ci siamo ripresi, cosa abbiamo fatto durante il giorno e come i fattori ambientali possono aver influito sul nostro stato di forma. In questo modo diventa più semplice comprendere le conseguenze delle scelte effettuate, e come si ripercuotono sull’energia e sul benessere generale.

Ecco quello che è possibile fare utilizzando la Timeline:

Logging dettagliato e contestuale : registrate pasti, attività sessuale (si, anche quella), integratori, alcol, pratiche di recupero come bagni di ghiaccio, sauna, meditazione. Ogni dato ha un contesto.

: registrate pasti, attività sessuale (si, anche quella), integratori, alcol, pratiche di recupero come bagni di ghiaccio, sauna, meditazione. Ogni dato ha un contesto. AI che capisce cosa mangiate : descrivete un pasto a parole normali e l’intelligenza artificiale di Luna vi restituisce alimenti, calorie, macronutrienti. Niente più calcoli manuali, solo informazioni precise.

: descrivete un pasto a parole normali e l’intelligenza artificiale di Luna vi restituisce alimenti, calorie, macronutrienti. Niente più calcoli manuali, solo informazioni precise. Intelligenza sull’ambiente del sonno : usate CPAP? Luci soffuse? Mouth taping? La Timeline registra tutto e vi fa capire come questi fattori influenzano recupero e prestazioni del giorno dopo.

: usate CPAP? Luci soffuse? Mouth taping? La Timeline registra tutto e vi fa capire come questi fattori influenzano recupero e prestazioni del giorno dopo. Controllo totale : modificate o cancellate le voci quando volete, anche per giorni precedenti. Il diario si adatta alla vostra routine quotidiana.

: modificate o cancellate le voci quando volete, anche per giorni precedenti. Il diario si adatta alla vostra routine quotidiana. Integrazione profonda con LifeOS: ogni attività si collega con l’intelligenza adattiva di Luna per un’ottimizzazione davvero personalizzata.

Tutto questo grazie a LifeOS, l’intelligenza artificiale addestrata con oltre un miliardo di eventi del sonno che traduce i dati biometrici in consigli pratici volti a migliorare la salute generale e le prestazioni, sportive e lavorative.