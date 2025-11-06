Oura ha annunciato un importante aggiornamento per la sua app dedicata agli utenti di Oura Ring Gen3 e Oura Ring 4, introducendo la nuova funzione Cumulative Stress e potenziando il suo assistente AI integrato. L’obiettivo è offrire una comprensione più completa di come il corpo reagisce allo stress nel tempo e fornire strumenti concreti per prevenirne gli effetti negativi.

Oura introduce un nuovo modo di misurare lo stress nel lungo periodo

La nuova sezione Cumulative Stress analizza l’andamento dello stress fisiologico su un periodo di 31 giorni, permettendo di capire quanto lo stress prolungato possa incidere sulla salute generale. La valutazione si basa su cinque parametri chiave: continuità del sonno, risposta cardiaca allo stress, micromovimenti notturni, regolazione della temperatura corporea e impatto dell’attività fisica.

Sleep continuity : misura la frequenza dei risvegli e dei movimenti notturni.

: misura la frequenza dei risvegli e dei movimenti notturni. Heart stress-response : valuta la variabilità della frequenza cardiaca e il battito a riposo.

: valuta la variabilità della frequenza cardiaca e il battito a riposo. Sleep micromotions : analizza i piccoli movimenti muscolari involontari durante il sonno.

: analizza i piccoli movimenti muscolari involontari durante il sonno. Temperature regulation : monitora le variazioni della temperatura cutanea notturna.

: monitora le variazioni della temperatura cutanea notturna. Activity impact: misura come l’attività fisica influenza il recupero dallo stress.

Combinando questi dati, l’app genera un punteggio di stress cumulativo (basso, moderato o alto) che aiuta a identificare situazioni di sovraccarico e rischio di burnout. Ogni voce viene inoltre accompagnata da indicazioni specifiche, segnalando le aree che necessitano di maggiore attenzione.

La funzione Cumulative Stress si integra nel nuovo pannello Stress Management, accessibile dalla sezione My Health dell’app. Qui Oura ha riunito tre strumenti per fornire una visione chiara sia dello stress a breve termine sia di quello cronico:

Daytime Stress : monitora le reazioni a episodi di stress acuto durante la giornata.

: monitora le reazioni a episodi di stress acuto durante la giornata. Resilience : valuta la capacità di recuperare dopo uno stress intenso, bilanciando resistenza e recupero.

: valuta la capacità di recuperare dopo uno stress intenso, bilanciando resistenza e recupero. Cumulative Stress: misura lo stato complessivo di stress fisiologico prolungato, indicando se il corpo sta accumulando tensione o sta recuperando da una fase cronica.

Grazie a questa struttura, l’app consente agli utenti di individuare correlazioni tra comportamenti quotidiani e benessere generale, offrendo così una visione più olistica del proprio equilibrio psicofisico.

App ridisegnata e miglioramenti all’assistente AI

Oltre alla nuova funzione, Oura ha ridisegnato parte dell’interfaccia dell’app per rendere l’esperienza più moderna ma anche semplice. La nuova scheda “Today” mostra in sintesi il punteggio o l’indicatore più rilevante della giornata, mentre la sezione Vitals raccoglie rapidamente le metriche principali come sonno, stress e tendenze cardio. Nella sezione My Health, infine, è possibile visualizzare punti di forza, aree di miglioramento e andamenti a lungo termine.

Anche l’Oura Advisor, l’assistente basato su intelligenza artificiale, riceve un aggiornamento significativo. Ora è in grado di interpretare più dati, tra cui tendenze del sonno, cambiamenti nel livello di attività e persino informazioni nutrizionali derivate dai pasti.

L’assistente agisce come un vero e proprio coach digitale personalizzato, capace di analizzare le nuove abitudini dell’utente, proporre piani per raggiungere obiettivi specifici e spiegare il significato dei segnali corporei.

Con questo aggiornamento, Oura rafforza il suo ruolo nel panorama dei wearable dedicati al benessere, spostando l’attenzione dal semplice monitoraggio del sonno o dell’attività fisica a una comprensione più profonda dello stress a lungo termine e delle sue conseguenze. Questo nuovo approccio combina metriche fisiologiche oggettive con una guida intelligente e personalizzata, puntando a migliorare non solo le performance quotidiane o degli allenamenti, ma anche la prevenzione di disturbi legati allo stress cronico, troppo spesso sottovalutato.