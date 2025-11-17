Baseus ha annunciato il lancio di due nuove stazioni di ricarica da scrivania: stiamo parlando della serie Nomos II.

La gamma comprende un modello 6-in-1 NH21 con potenza in uscita di 245 W e un modello 5-in-1 NH21 con potenza in uscita di 160 W, entrambi pensati rendere più semplice la ricarica di più dispositivi contemporaneamente con cavi che si ritraggono e distribuzione intelligente dell’energia.

Le principali caratteristiche della serie Baseus Nomos II

Iniziando da Nomos II NH21 6-in-1, può contare su due cavi USB Type-C da 0,8 metri in tessuto intrecciato che si estendono in modo sicuro e si riavvolgono automaticamente quando non servono (a dire del produttore, il meccanismo è in grado di resistere ad almeno 35.000 trazioni). Tra le altre caratteristiche troviamo due porte USB Type-C aggiuntive, una porta USB-A e un pad di ricarica wireless magnetico certificato Qi2.

Questa stazione di ricarica supporta fino a sei dispositivi contemporaneamente, ogni porta USB Type-C è in grado di supportare fino a 140 W, il tutto con la tecnologia BPS 3.0 di Baseus per una distribuzione intelligente dell’alimentazione, la tecnologia GaN e una struttura divisa per ridurre l’accumulo di calore.

Passando a Nomos II NH21 5-in-1, questa stazione di ricarica presenta un design simile a quello del fratello maggiore con con un solo cavo USB Type-C che si ritrae e con il supporto alla ricarica contemporanea di 5 dispositivi, il tutto con il supporto alla ricarica wireless con standard Qi2 e un’uscita di 140 W dalla porta USB-C.

Entrambi i modelli supportano i principali standard di ricarica, come PD3.1, PPS, QC e SCP e sono compatibili con la maggior parte dei device, dagli smartphone Android agli iPhone, dai notebook ai MacBook, dagli iPad alle fotocamere GoPro, dalle Nintendo Switch ai droni DJI.

Le due stazioni di ricarica di Baseus dovrebbero essere presto disponibili su Amazon.