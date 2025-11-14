Audi ha tolto i veli alla R26 Concept, la monoposto che rappresenta il primo passo concreto nell’approdo in Formula 1. Il prototipo, svelato a Monaco di Baviera davanti al CEO Gernot Döllner, al direttore tecnico Mattia Binotto e al presidente di Formula One Group Stefano Domenicali, anticipa il design e la filosofia tecnica del progetto che debutterà in pista nel 2026.

Il costruttore tedesco non nasconde le proprie ambizioni di competere per il titolo mondiale entro il 2030, con una struttura che riunisce nomi di grande esperienza come Jonathan Wheatley (ex Red Bull) nel ruolo di team principal, Mattia Binotto come direttore tecnico e i piloti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto al volante.

R26 segna il ritorno di Audi al vertice del motorsport

Dopo anni di assenza dalle competizioni di alto livello, Audi torna a puntare in alto con un progetto estremamente ambizioso: “Non siamo qui solo per esserci, ma per vincere”, ha dichiarato il CEO Gernot Döllner.

Il programma F1 è nato nel 2022, quando Audi annunciò lo sviluppo di una power unit ibrida conforme ai nuovi regolamenti 2026, interamente progettata presso il centro Motorsport di Neuberg, in Germania. L’anno successivo l’azienda ha acquisito il 75% del team Sauber, completando poi il controllo totale nel marzo 2024 e ribattezzando la squadra Audi Formula Racing.

Mattia Binotto ha descritto il percorso del progetto in tre fasi: partire come “challenger” nel 2026, consolidarsi come “competitor” negli anni successivi e puntare al titolo entro il 2030. A supportare questa ambizione ci sarà anche il Qatar Investment Authority come partner finanziario del team, che contribuirà a garantire stabilità economica nelle prime stagioni di sviluppo.

Stando a quanto spiegato dal produttore in sede di presentazione, la fase iniziale sarà cruciale: con regolamenti sempre più restrittivi sui test in pista, simulatori e infrastrutture digitali avranno un ruolo centrale per affinare aerodinamica e strategie di gara in vista poi del debutto.

R26 Concept: design e presunte specifiche

La R26 Concept non è ancora la vettura definitiva, ma rappresenta la base da cui nascerà la monoposto del debutto. Il concept riflette le nuove regole aerodinamiche della Formula 1 2026, che prevedono vetture più leggere, corte e strette, con ali anteriori e posteriori mobili per ridurre la resistenza all’aria e aumentare la velocità di punta.

Secondo alcune stime, le nuove monoposto potrebbero raggiungere 400 km/h, una soglia mai toccata in epoca moderna. Il powertrain ibrido sarà composto da un motore elettrico da 350 kW (oltre tre volte più potente delle attuali MGU-K) abbinato a un propulsore termico alimentato da carburanti sintetici a basse emissioni, capaci di ridurre fino al 65% delle emissioni rispetto ai combustibili fossili.

Il design della R26 Concept porta la firma di Massimo Frascella, responsabile del design Audi dal 2023. La livrea combina grigio titanio, rosso Audi Red e nero opaco, creando un contrasto dinamico che vuole esprimere eleganza e aggressività allo stesso tempo. Peraltro, l’azienda ha suggerito che lo stile della vettura anticipa anche le linee guida che caratterizzeranno i futuri modelli stradali del marchio.

Secondo Frascella, la R26 “è un simbolo di precisione e potenza, ma anche di evoluzione estetica, unendo l’identità Audi alla velocità e alla leggerezza richieste dalla Formula 1 moderna”.

Tempistiche e debutto ufficiale

Il programma di sviluppo prevede i primi test a Barcellona nel febbraio 2026, seguiti da due sessioni in Bahrain (11-13 e 18-20 febbraio). Il debutto ufficiale in gara avverrà al Gran Premio d’Australia, in programma dal 6 all’8 marzo 2026.

Con l’arrivo di Audi, la Formula 1 si prepara a una nuova sfida tra i grandi costruttori, in cui sostenibilità, tecnologia e performance si fonderanno per dare vita a una nuova generazione di monoposto.