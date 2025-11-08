Nel corso delle ultime ore, Nintendo ha confermato ufficialmente la produzione di nuovi film live-action a “cadenza consistente”, con Super Mario Galaxy – Il Film e il lungometraggio su The Legend of Zelda che passeranno loro il “testimone” negli anni a venire, ribadendo e potenziando così la presenza della compagnia di Kyoto anche in ambito cinematografico: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo: i prossimi live-action in arrivo

Sembra che il “sodalizio” tra Nintendo e l’industria cinema continuerà con vigore negli anni a venire, con la produzione (confermata ufficialmente dal presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, nel corso di una riunione con gli investitori) di nuovi film in live-action : al centro di tutta la sua iniziativa troviamo il suo nuovo studio proprietario d’animazione Illumination, che giusto lo scorso settembre ha tolto il primo velo a Super Mario Galaxy – Il Film, il cui debutto a livello mondiale è previsto per il 3 aprile 2026, cui seguirà il live-action su The Legend of Zelda, in uscita nel 2027.

L’enorme successo mediatico e commerciale ottenuto da Super Mario Bros. – Il Film (uscito circa due anni fa nelle sale cinematografiche) e i suoi oltre 1,3 miliardi di dollari incassati, ha infatti portato la compagnia di Kyoto ad allargare i suoi orizzonti, con il fine ultimo di espandere il più possibile il suo pubblico di riferimento. Non ci si limiterà ai film su Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, a quanto pare, ma la produzione continuerà negli anni a venire con una certa cadenza regolare, coinvolgendo probabilmente altri franchise e personaggi della grande N.

A questi si aggiungono poi i nuovi cortometraggi a tema Pikmin annunciati da Nintendo, di cui abbiamo assistito ad un (misterioso) teaser trailer, Close to You, pubblicato giusto qualche settimana fa. Chiaramente non disponiamo ancora di informazioni ufficiali in merito ai nuovi film live-action della compagnia, che verranno senz’altro annunciati prossimamente, a tempo debito: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti direttamente da Nintendo, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi o anni.