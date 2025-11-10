Octopus Energy annuncia una novità che farà felici i clienti possessori di un veicolo elettrico Ford: la compagnia energetica ha stretto una partnership con Ford Italia per Intelligent Octopus, il prodotto intelligente che, grazie all’uso della tecnologia, consente di ottimizzare la ricarica domestica di veicoli elettrici accedendo a energia pulita quando è più abbondante e conveniente nella rete.

Intelligent Octopus si allarga ai veicoli elettrici Ford: ci sono 10.000 km di ricarica bonus

A sei mesi dal lancio in Italia, Intelligent Octopus supera la soglia dei 1000 clienti: lo scorso aprile, la compagnia ha lanciato questo interessante servizio, che permette di programmare la ricarica notturna dell’auto elettrica garantendo un risparmio del 50% sul costo dell’energia al kWh. Basta utilizzare l’app mobile (disponibile per Android e iOS) per impostare l’ora in cui si preferisce che il veicolo sia pronto e il livello percentuale di carica desiderato. La tecnologia Kraken, nata dal Gruppo Octopus, lavora in modo intelligente da remoto per ricaricare il dispositivo nel momento migliore: quando c’è energia in abbondanza, a basso costo e a basse emissioni di carbonio, e quando la domanda è più bassa, sempre rispettando le preferenze del cliente.

Accessibile a tutti i clienti Octopus Energy che hanno attivato una tariffa luce compatibile, al lancio risultava da subito utilizzabile con le auto elettriche Audi, Cupra, Porsche, Skoda, Seat, Tesla e Volkswagen, ma si sono nel tempo aggiunte BMW, Mini e Nissan: grazie alla sopra citata partnership, in questi giorni il servizio si allarga coinvolgendo anche Ford (con tutta la gamma elettrica di vetture e veicoli commerciali).

I proprietari di un veicolo elettrico Ford che decideranno di diventare clienti di Octopus Energy e sceglieranno Intelligent Octopus, otterranno inoltre uno sconto di benvenuto di 150 euro in bolletta, pari al costo di 10.000 km di ricarica (calcolati sulla sola componente energia).

“Intelligent Octopus rappresenta un nuovo modo di vivere l’energia: usa la tecnologia per gestire in automatico i momenti migliori in cui consumarla, rendendo tutto più semplice, conveniente e sostenibile”, ha commentato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia. “In Italia siamo partiti dalla ricarica dei veicoli elettrici, ma è solo l’inizio di un percorso che presto coinvolgerà molti altri usi domestici. Siamo entusiasti di collaborare con Ford per portare questa innovazione a sempre più persone: insieme stiamo rendendo la mobilità elettrica più intelligente, accessibile e davvero vantaggiosa per tutti“.

Per maggiori informazioni sulla nuova partnership tra Octopus e Ford potete seguire questo link, mentre qui potete consultare la pagina dedicata a Intelligent Octopus ed eventualmente attivare il servizio.

>> Attiva qui un’offerta luce con Octopus Energy <<