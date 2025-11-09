Octopus Energy non si ferma e continua a consolidare la propria posizione nel mercato energetico italiano con una nuova offerta competitiva. L’operatore britannico che opera anche in Italia da ormai diversi anni, ha lanciato le nuove tariffe Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, due soluzioni pensate per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori, mantenendo sempre come punto di forza i costi di commercializzazione particolarmente contenuti.

Octopus fissa 12M: stabilità a prezzi competitivi

La nuova Octopus Fissa 12M propone un prezzo bloccato per l’energia elettrica a 0,1078€ per kWh, garantendo la tranquillità di un costo fisso per 12 mesi. Questa soluzione si rivela particolarmente interessante per chi preferisce la prevedibilità delle bollette, evitando le oscillazioni tipiche del mercato energetico.

Il vero punto di forza rimane però il costo di commercializzazione annuale di soli 72€, significativamente inferiore rispetto alla media del mercato che generalmente oscilla tra i 120€ e i 144€ all’anno. Questo vantaggio si traduce in un risparmio compreso tra 48€ e 72€ annui rispetto ai competitor tradizionali, rendendo l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi ha consumi non troppo elevati.

Per il gas, la tariffa fissa si attesta a 0,39€ per Smc, con un costo di commercializzazione di 84€ annui. Anche in questo caso, la combinazione di prezzo competitivo e oneri contenuti crea un pacchetto interessante per le famiglie che cercano stabilità nei costi energetici.

Octopus flex: per chi segue il mercato

L’alternativa Octopus Flex si rivolge invece a chi preferisce seguire l’andamento del mercato energetico. Per la luce, la formula prevede il PUN Mono + 0,0088€ al kWh, mantenendo sempre i 72€ annui di commercializzazione. Questa soluzione permette di beneficiare dei momenti favorevoli del mercato, pur mantenendo un markup contenuto.

Per il gas, la tariffa Flex applica la formula PSVDAm + 0,08€ per Smc con 84€ di costo di commercializzazione. Chi sceglie questa opzione può sfruttare le variazioni del prezzo all’ingrosso, con la sicurezza di un operatore che ha dimostrato trasparenza e affidabilità nel mercato italiano dal 2022.

Vantaggi per tutti i tipi di consumatori

Quello che rende particolarmente interessanti queste offerte è la struttura dei costi, che privilegia chi ha consumi moderati. I bassi costi fissi annuali fanno sì che anche le famiglie con bollette non particolarmente elevate possano ottenere un risparmio significativo. Questo approccio si differenzia da molti operatori che puntano principalmente su sconti percentuali, più vantaggiosi per i grandi consumatori.

La flessibilità rimane un elemento distintivo: i clienti già acquisiti possono richiedere il passaggio alle nuove condizioni tramite WhatsApp al numero 02 3858 2776, con attivazione dal primo giorno del mese successivo. Questa possibilità non è limitata nel tempo, è gratuita e dimostra l’attenzione dell’azienda verso la soddisfazione dei propri clienti, permettendo sempre di accedere alle condizioni più convenienti disponibili. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Octopus Energy.