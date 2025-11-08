Nonostante manchino ancora tre settimane al Black Friday, che quest’anno cade il 28 novembre, stanno già partendo le prime iniziative promozionali e Unieuro, una delle più note catene italiane di elettronica di consumo, è in prima fila. Ha preso il via oggi una nuova campagna che rimarrà attiva fino all’11 novembre, andando quindi a coinvolgere anche il Single’s Day, con un extra sconto del 22%.

Scopriamo tutti i dettagli della promozione, le esclusioni e le condizioni per poter ottenere questo interessante sconto.

Singing Black friday Specials

L’iniziativa, che ha preso il via in queste ore, è valida esclusivamente online e andrà avanti fino all’11 novembre, lasciandovi giusto qualche giorno per approfittare, salvo esaurimento scorte, di uno sconto davvero niente male. La modalità è decisamente semplice, non servono codici particolari e non c’è una vera e propria selezione di prodotti.

Prima di parlare nel dettaglio vanno però chiarite le esclusioni, ovvero quei prodotti che non possono essere utilizzati per concorrere al raggiungimento della soglia oltre la quale si applica lo sconto. Sono esclusi dall’iniziativa i prodotti presenti nell’attuale Volantino Unieuro e quelli oggetto di altre promozioni, niente doppio sconto per intenderci. Sono altresì esclusi i prodotti dei brand Apple, DJs, Dyson, Dreame, Ecovacs, iRobot, Meta, Insta, DJI, GoPro, tutte le console da gioco e i prodotti in preordine.

Tutto il resto può essere messo nel carrello, senza accorgimenti particolari, e quando il totale supererà i 199 euro vedrete applicato, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione particolare, il 22% di sconto, dopo aver effettuato il login con il proprio account.

Nonostante le esclusioni la pagina speciale riservata all’iniziativa contiene oltre 10.000 prodotti, quindi è probabile che potrete trovare quello che stavate cercando, oppure occasioni inattese per voi o per qualche regalo di Natale in anticipo. Qui sotto trovate alcuni dei prodotti in promozione, più in basso il link alla pagina con tutti i prodotti che partecipano allo sconto.