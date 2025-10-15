Oura, la startup finlandese che ha inaugurato l’era degli anelli smart per il benessere e la salute, è pronta a migliorare ancora di più.

L’azienda ha appena ottenuto un finanziamento record da 900 milioni di dollari, portando la sua valutazione complessiva a circa 11 miliardi. Un traguardo che la consacra come una delle realtà più ricche e ambiziose del settore.

L’obiettivo, a detta della compagnia, sarà consolidare la leadership nel mercato dei dispositivi indossabili e trasformare l’Oura Ring in una piattaforma di salute predittiva globale, capace non solo di monitorare, ma anche di prevenire. I fondi saranno destinati a tre aree: intelligenza artificiale, espansione internazionale e integrazione con il sistema sanitario.

Oura continua a crescere a un ritmo impressionante

Oura ha lanciato il suo primo modello nel 2015 e in meno di dieci anni, l’azienda ha venduto oltre 5,5 milioni di unità, di cui la metà solo nell’ultimo anno. Secondo le stime, Oura supererà il miliardo di dollari di fatturato nel 2025, una cifra che la colloca ormai accanto ai grandi nomi del settore tech.

Il CEO Tom Hale, ex Fitbit e SurveyMonkey, ha così commentato:

“Vogliamo che Oura diventi sinonimo di salute digitale, come Apple lo è diventata per lo smartphone”.

L’intelligenza artificiale al centro della strategia

La prima voce della “lista della spesa” riguarda l’intelligenza artificiale. Hale ritiene che i prossimi progressi di Oura non passeranno tanto dall’hardware quanto dai dati. “Un sensore è utile solo se sa interpretare ciò che rileva”, ha dichiarato.

Con il nuovo finanziamento, l’azienda vuole potenziare i modelli predittivi che già analizzano sonno, stress, recupero e salute cardiovascolare, rendendoli ancora più personalizzati e accurati.

L’obiettivo è fare in modo che il dispositivo non si limiti più a misurare, ma diventi capace di anticipare variazioni significative nello stato di salute dell’utente.

Le nuove risorse permetteranno anche di espandere l’integrazione con servizi come gli Health Panels, che già consentono agli utenti di sincronizzare i risultati di analisi del sangue direttamente nell’app Oura.

Espansione globale

La seconda missione per l’azienda riguarda l’espansione globale. Finora il mercato più redditizio per Oura è stato quello statunitense, ma l’azienda ora vuole portare il suo anello in ogni grande mercato internazionale, dall’Europa all’Asia, fino al Medio Oriente.

La società finlandese è già presente in decine di Paesi, ma ha annunciato di voler rafforzare la rete di distribuzione e assistenza locale, oltre a potenziare la produzione per soddisfare una domanda in grande crescita.

Oura, inoltre, continuerà a puntare sul design, afferma: la recente collezione Oura Ring “Ceramic”, che ha introdotto materiali premium per rendere il dispositivo anche un accessorio di moda, ne è la dimostrazione.

Integrazione con il sistema sanitario

Il terzo pilastro della nuova fase di crescita è l’integrazione con il mondo sanitario.

Oura spiega di aver già avviato collaborazioni con assicurazioni e enti governativi, inclusi il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma il prossimo passo è di stringere partnership dirette con ospedali e cliniche.

“La medicina del futuro sarà preventiva, non reattiva”, ha sottolineato Hale. “Noi vogliamo essere l’interfaccia quotidiana di questa trasformazione.”

Ebbene, questo nuovo round di finanziamenti consolida il dominio di Oura nel settore dei dispositivi smart indossabili di nuova generazione. I principali concorrenti, come Ultrahuman e RingConn, sono bloccati da dispute sui brevetti e da un bando all’importazione negli Stati Uniti, mentre persino Samsung sembra in ritardo, con un Galaxy Ring che fatica a imporsi sul mercato.

Oura, invece, continua a innovare senza conoscere pause o incertezze; con i nuovi servizi legati all’intelligenza artificiale e l’integrazione col sistema sanitario, il futuro dell’azienda sembra essere più roseo che mai.