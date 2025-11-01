Il team di Microsoft ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione di un’importante novità per Windows 11, che si arricchisce così della possibilità di sfruttare l’audio condiviso e quindi di trasmettere l’audio in streaming su due paia di cuffie, altoparlanti, auricolari o apparecchi acustici wireless.

Si tratta di una funzionalità basata sul codec audio Bluetooth Low Energy (LE), che verrà distribuita in anteprima a coloro che partecipano al programma Windows 11 Insider nei canali Dev e Beta.

Windows 11 migliora l’esperienza audio con una novità

L’audio condiviso è una funzione che può rivelarsi molto utile in varie situazioni, come ad esempio se si sta guardando un film su un computer con un amico o un familiare oppure si vuole ascoltare insieme a qualcuno nuova musica in streaming tramite le cuffie wireless.

Gli utenti possono sfruttare l’audio condiviso collegando dispositivi con tecnologia Bluetooth LE supportati al proprio PC Windows 11 e selezionando il pulsante “Audio condiviso” nel menu delle impostazioni rapide.

Ricordiamo che Microsoft ha introdotto la funzionalità Audio LE su Windows 11 lo scorso agosto, consentendo così agli utenti di poter beneficiare di una qualità audio superiore durante l’utilizzo di cuffie wireless nelle sessioni di gaming o nelle chiamate.

Per il momento la nuova funzione dell’audio condiviso in Windows 11 è disponibile soltanto su alcuni PC Copilot Plus, tra i quali vi sono i Surface Laptop da 13,8 e 15 pollici e il Surface Pro da 13 pollici.

Il colosso di Redmond ha reso noto che a breve tale nuova funzione sarà disponibile anche su Samsung Galaxy Book5 360, Samsung Galaxy Book5 Pro, Samsung Galaxy Book4 Edge, Surface Laptop da 13 pollici, Surface Laptop for Business e altri dispositivi. Basta avere un po’ di pazienza.