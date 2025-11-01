Trovare un robot aspirapolvere con stazione di svuotamento e lavaggio automatico sotto i 200€ sembra fantascienza. Eppure, l’offerta attuale su AliExpress per il JONR P20 Pro in occasione del Mega Choice Day trasforma questa possibilità in realtà, proponendo un dispositivo completo a un prezzo da minimo storico. Di listino posizionato nella fascia tra i 400€ e i 500€, questo robot scende a una cifra che lo rende un best buy assoluto per chi cerca automazione e prestazioni senza svuotare il portafoglio. Con una potenza di aspirazione di 8000 Pa, doppi mop rotanti e una stazione all-in-one che gestisce ogni aspetto della manutenzione, il JONR P20 Pro sfida direttamente modelli ben più costosi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così competitivo e i dettagli di questa imperdibile promozione.

Acquista JONR P20 Pro su AliExpress a 186,37€ invece di 499€ Inserisci il coupon IFP7ENXM, CDIT20 oppure TUTTOA20 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

JONR P20 Pro: potenza e automazione a un prezzo inedito

Il robot per la pulizia JONR P20 Pro si distingue per un pacchetto di funzionalità solitamente riservato a dispositivi di fascia alta. Il suo cuore pulsante è la stazione base all-in-one, un sistema intelligente che automatizza quasi completamente la manutenzione. Questa base si occupa dello svuotamento automatico della polvere in un capiente sacchetto da 3 litri, garantendo un’autonomia fino a 60 giorni. Inoltre, lava i mop rotanti con acqua pulita e li asciuga con aria calda per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. I due serbatoi separati da 4 litri per l’acqua pulita e quella sporca assicurano cicli di pulizia estesi senza necessità di interventi manuali.

Dal punto di vista delle prestazioni, il robot vanta una potenza di aspirazione eccezionale di 8000 Pa, capace di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi i tappeti. La funzione di lavaggio è affidata a doppi mop rotanti che girano a 180 giri/min, esercitando una pressione costante sul pavimento. La vera innovazione è il braccio estensibile di uno dei mop, che permette di raggiungere e pulire con precisione i bordi e gli angoli, coprendo fino al 99% delle aree più difficili. Quando rileva un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop di 8 mm per evitare di bagnarli, continuando ad aspirare.

La navigazione è gestita da un preciso sistema LiDAR a 360°, che mappa gli ambienti con accuratezza e supporta la gestione multi-piano. Tramite l’app Mi Home, è possibile personalizzare le mappe, impostare zone di esclusione e programmare le pulizie.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza di aspirazione: 8000 Pa

8000 Pa Stazione base: Svuotamento automatico polvere, lavaggio e asciugatura mop

Svuotamento automatico polvere, lavaggio e asciugatura mop Capacità serbatoi: 4L acqua pulita, 4L acqua sporca, sacchetto polvere da 3L

4L acqua pulita, 4L acqua sporca, sacchetto polvere da 3L Sistema di lavaggio: Doppi mop rotanti (180 giri/min) con braccio estensibile

Doppi mop rotanti (180 giri/min) con braccio estensibile Navigazione: LiDAR 360° con mappatura multi-piano

LiDAR 360° con mappatura multi-piano Funzioni smart: Sollevamento mop di 8 mm, spazzola anti-groviglio

Sollevamento mop di 8 mm, spazzola anti-groviglio Autonomia: Fino a 228 minuti

Fino a 228 minuti Controllo: App Mi Home, compatibile con Alexa e Google Assistant

Per ulteriori dettagli: Recensione JONR P20 Pro

L’offerta su AliExpress: come ottenerlo al minimo storico

Il prezzo di listino del JONR P20 Pro si attesta solitamente intorno ai 499€, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Tuttavia, grazie alla promozione speciale del Mega Choice Day su AliExpress, il prezzo crolla a soli 186,37€, segnando il suo minimo storico assoluto. Per raggiungere questa cifra è necessario combinare più sconti: utilizzare uno dei codici coupon disponibili (IFP7ENXM, CDIT20 o TUTTOA20) e selezionare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore sconto automatico di 10€ al checkout.

Il risparmio complessivo supera i 310€, con uno sconto effettivo di oltre il 62% sul prezzo originale, un’occasione più unica che rara per un prodotto di questo calibro. L’offerta è a tempo limitato e soggetta a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente. Un ulteriore vantaggio è la spedizione da magazzini europei, che garantisce una consegna rapida e l’assenza di oneri doganali. Questa promozione rende il JONR P20 Pro la scelta con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato per chi desidera un’esperienza di pulizia quasi completamente automatizzata.

