Il momento giusto per acquistare auricolari true wireless di fascia alta è finalmente arrivato. Le cuffiette OnePlus Buds Pro 3, che hanno alzato l’asticella nel settore grazie a caratteristiche tecniche di pregio, raggiungono oggi il loro prezzo minimo storico su Amazon. A 129€, rappresentano un’opportunità quasi irripetibile per chi cerca una qualità audio superiore senza dover spendere cifre esorbitanti. Parliamo di un dispositivo che integra doppi driver, doppi DAC e una cancellazione del rumore tra le più avanzate della categoria. Analizziamo nel dettaglio cosa rende queste cuffie un vero affare a questo prezzo.

OnePlus Buds Pro 3: la sinfonia dei doppi driver e doppi DAC

Le cuffiette OnePlus Buds Pro 3 si distinguono nel mercato per un’architettura audio sofisticata, sviluppata in collaborazione con gli esperti di Dynaudio. Il cuore pulsante di questi auricolari è il sistema a doppi driver, composto da un woofer da 11 mm con diaframma in composito ceramico-metallico per bassi potenti e un tweeter da 6 mm per alte frequenze cristalline e dettagliate. Questa configurazione è supportata da doppi convertitori digitale-analogico (DAC), uno per ciascun driver, che lavorano in sinergia per minimizzare le interferenze e garantire una scena sonora ampia, definita e priva di crosstalk.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) è un altro punto di forza, capace di ridurre i rumori ambientali fino a 50 dB. La funzione ANC è adattiva, il che significa che gli auricolari regolano automaticamente il livello di soppressione in base all’ambiente circostante, ottimizzando sia l’esperienza d’ascolto sia l’efficienza energetica. A proposito di autonomia, le OnePlus Buds Pro 3 offrono fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica, estendibili a ben 43 ore totali utilizzando la custodia di ricarica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano appena dieci minuti per ottenere oltre cinque ore di ascolto.

Completano il pacchetto specifiche di primo livello che ne giustificano il valore, soprattutto al prezzo attuale:

Driver : Woofer da 11 mm + Tweeter da 6 mm

: Woofer da 11 mm + Tweeter da 6 mm Cancellazione del rumore : Adattiva fino a 50 dB

: Adattiva fino a 50 dB Connettività : Bluetooth 5.4 con latenza di 94 ms

: Bluetooth 5.4 con latenza di 94 ms Codec audio supportati : LHDC 5.0, AAC, SBC per un audio ad alta risoluzione

: LHDC 5.0, AAC, SBC per un audio ad alta risoluzione Autonomia : Fino a 43 ore di riproduzione totale con la custodia

: Fino a 43 ore di riproduzione totale con la custodia Certificazione : IP55 contro polvere e getti d’acqua

: IP55 contro polvere e getti d’acqua Funzionalità extra: Supporto a Google Spatial Audio e Google Fast Pair

L’offerta al minimo storico su Amazon

L’occasione per portarsi a casa questi gioielli tecnologici è ora più ghiotta che mai. Le cuffiette OnePlus Buds Pro 3 sono infatti disponibili in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di 129€, segnando il loro minimo storico assoluto sulla piattaforma. Si tratta di un ribasso notevole rispetto al prezzo medio di vendita di 149€ e a quello precedente di 169€, con un risparmio netto di 40€, pari a quasi il 24% di sconto.

L’offerta è valida per entrambe le colorazioni, Lunar Radiance e Midnight Opus, permettendo di scegliere quella che più si adatta al proprio stile. La promozione include la spedizione gratuita per tutti gli iscritti al servizio Amazon Prime. Trattandosi di un prezzo minimo storico, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di approfittarne rapidamente.

