Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple Watch Series 11 è già arrivato. A pochi giorni dal suo debutto ufficiale, lo smartwatch di punta di Apple è protagonista di una prima, imperdibile offerta su Amazon che ne abbassa il prezzo di listino. Questa è un’opportunità eccellente per chi desiderava mettere le mani sull’ultima generazione del wearable più apprezzato, senza dover attendere mesi per un calo di prezzo. L’Apple Watch Series 11 introduce diverse migliorie sostanziali rispetto al predecessore, rendendo questo sconto ancora più interessante. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini della promozione.

Apple Watch Series 11: salute, autonomia e potenza al polso

L’Apple Watch Series 11 si presenta come un’evoluzione mirata e intelligente del suo predecessore. Animato dal nuovo sistema operativo watchOS 26 con integrazione di Apple Intelligence, l’esperienza d’uso risulta più fluida e proattiva. Le vere novità si trovano sotto la scocca, con un focus ancora maggiore sulla salute: il dispositivo introduce le notifiche per l’ipertensione e un sistema avanzato per il calcolo del punteggio del sonno, offrendo un quadro completo del proprio benessere.

Rispetto alla Series 10, i passi avanti sono concreti. L’autonomia cresce in modo significativo, passando da 18 a 24 ore con un utilizzo standard, un miglioramento che fa la differenza nell’uso quotidiano. Anche la ricarica è stata potenziata, con un sistema rapido che garantisce circa otto ore di utilizzo con soli 15 minuti di collegamento. Il display della cassa da 42 mm in alluminio è protetto da un vetro due volte più resistente ai graffi, un dettaglio non da poco. Infine, per gli amanti del classico, Apple reintroduce l’apprezzata colorazione Grigio Siderale. La memoria interna è da 64GB.

Per ulteriori dettagli: Scopri quali sono i Migliori Apple Watch

L’offerta da non perdere su Amazon

L’occasione è particolarmente ghiotta perché riguarda un prodotto appena lanciato. Su Amazon, l’Apple Watch Series 11 GPS con cassa in alluminio da 42 mm è disponibile al prezzo di 419€. Il prezzo di listino è di 459€, per cui si ottiene uno sconto immediato di 40€. L’offerta è valida sulla versione in colorazione Grigio Siderale con Cinturino Sport nero e, come sempre per i prodotti venduti e spediti da Amazon, include la spedizione rapida e la garanzia completa del rivenditore.