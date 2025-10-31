Per chi desidera il massimo della tecnologia visiva, i televisori top di gamma del 2024 rappresentano spesso un investimento proibitivo. LG rompe questa regola con un’offerta a dir poco eccezionale sul suo modello di punta, LG OLED evo 77″ Serie G4. Questo gioiello tecnologico, dal prezzo di listino di 4.699€, crolla al suo minimo storico assoluto su Amazon, offrendo un’opportunità di acquisto irripetibile per portarsi a casa il meglio della tecnologia OLED attualmente disponibile. Si tratta di un calo di prezzo notevole anche rispetto al precedente minimo di 3.299€, che rende questa promozione un vero e proprio affare. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo TV un fuoriclasse e i termini di questa imperdibile promozione.

Offerta
LG OLED evo 77” Serie G4: la Smart TV top di gamma 2024 crolla al minimo storico su Amazon 1

DREAME L40 Ultra AE

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 19.000 Pa, Pulizia moci con Acqua Calda a 75°C

549€ invece di 699€
-21%
Amazon 🛒

LG OLED G4: un concentrato di potenza visiva e design

Il modello LG OLED77G45LW è molto più di un semplice televisore da 77 pollici; è il vertice della gamma LG per il 2024. Il cuore pulsante è il nuovo e potentissimo processore α11 AI, un chip progettato per ottimizzare in tempo reale ogni singolo pixel, garantendo una qualità d’immagine e un’elaborazione del suono senza precedenti. Il pannello OLED evo 4K beneficia della tecnologia Brightness Booster Max, capace di aumentare la luminosità fino al 150% rispetto ai pannelli OLED tradizionali, offrendo picchi di luce spettacolari e un contrasto assoluto grazie ai neri perfetti.

Il design è un altro punto di forza ineguagliabile. Con il suo profilo One Wall, questo televisore è stato concepito per essere appeso a parete come un quadro, aderendo perfettamente al muro senza lasciare spazi vuoti e integrandosi in modo impeccabile in qualsiasi ambiente moderno. L’esperienza d’uso è resa completa da un comparto audio da 60W con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, che crea un suono tridimensionale e avvolgente.

Anche i videogiocatori troveranno in questo modello il loro alleato perfetto. L’LG OLED G4 è equipaggiato con tutto il necessario per il gaming di nuova generazione:

  • 4 porte HDMI 2.1 con pieno supporto al segnale 4K a 144Hz.
  • Compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium per eliminare tearing e stuttering.
  • Supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode).

Il tutto è gestito dal sistema operativo webOS 24, fluido e ricco di applicazioni, con l‘intelligenza artificiale ThinQ AI integrata per il controllo smart della casa e connettività avanzata grazie al Wi-Fi 6.

Minimo storico: i dettagli dell’offerta

Questa promozione rappresenta un’occasione più unica che rara per acquistare un televisore di fascia altissima a un prezzo mai visto prima. Il prezzo di listino ufficiale per LG OLED evo 77″ Serie G4 è di 4.699€. Grazie a questa offerta lampo, il prezzo scende a soli 2.567,89€, con un risparmio netto di ben 2.131,11€. Si tratta di uno sconto effettivo del 45% sul prezzo di lancio, un deprezzamento incredibile per un modello appena uscito sul mercato.

L’offerta è disponibile su Amazon, venduto e spedito direttamente da Amazon, il che garantisce la massima affidabilità, un servizio clienti eccellente e una gestione rapida della consegna. La spedizione è ovviamente gratuita, in particolare per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Data l’eccezionalità dello sconto, è molto probabile che si tratti di un’offerta a tempo limitato o valida fino a esaurimento delle scorte disponibili, pertanto consigliamo agli interessati di agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

Acquista LG OLED evo 77″ Serie G4 2024 su Amazon a 2.567,89€ invece di 4.699€

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Potrebbe interessarti: